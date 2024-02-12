Житель Омской области застрелил косулю и три часа скрывался на снегоходе от полиции

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Инцидент произошел около недели назад, 4 февраля. В охотничьих угодьях в Называевском районе инспекторы отдела охотничьего хозяйства, которые патрулировали участок, обнаружили следы снегохода. Позже случилась и другая находка — последовав по следам от колес, они увидели разделанный труп косули.
Об этом сразу сообщили в полицию. Недалеко от места происшествия удалось увидеть два транспортных средства. Водителя одного из них догнали достаточно быстро и изъяли у него доказательства нарушения, другой же не поддавался требованиям остановиться и продолжал уходить.
По сообщению пресс-службы управления по охране животного мира, преследование второго охотника длилось три часа, его сумела остановить только дополнительная группа инспекторов. За время погони нарушитель успел передать мясо косули, которое являлось главной уликой, неизвестному лицу.
Сейчас проверка по факту инцидента продолжается, устанавливаются все детали произошедшего. Уже подано заявление в полицию.