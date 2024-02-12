Житель Омской области застрелил косулю и три часа скрывался на снегоходе от полиции

Об этом сразу сообщили в полицию. Недалеко от места происшествия удалось увидеть два транспортных средства. Водителя одного из них догнали достаточно быстро и изъяли у него доказательства нарушения, другой же не поддавался требованиям остановиться и продолжал уходить.