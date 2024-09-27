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Оборонные предприятия

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2024
Свободны 150 мест. Омичей зовут работать водителями автобусов
Кормилец поделился первыми результатами. Но предприятиям нужны еще водители.
27 сентября, 04:13
Кадровый голод: как заводы заманивают омичей рекордными зарплатами
15 августа, 01:49
Спецпроект
Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
Город55 сравнил уровень оплаты труда на оборонных предприятиях и в организациях, занятых выпуском гражданской продукции.
2023
Токари и фрезеровщики. На омском заводе открыли 200 вакансий с зарплатой от 70 тысяч
31 октября 2023, 02:50
Зарплата до 100 тысяч. Оборонный завод в Омске ищет рабочих и инженеров
В Омской области на предприятия ОПК требуются 2400 сотрудников.
2 мая 2023, 11:49
В Омске для соискателей представили 10 тысяч вакансий, четверть из них — в оборонке
На ярмарке в Конгресс-Холле 200 омских работодателей рассказали о своих предложениях.
15 апреля 2023, 12:22
100 омичей пришли на трудоустройство в Центральное конструкторское бюро автоматики
На ярмарке были представители АО «Центральное конструкторского бюро автоматики»
27 марта 2023, 14:33
Работа в оборонке. На омскую «Автоматику» ищут 200 специалистов
Вакансии открыты для рабочих и ИТР.
23 марта 2023, 06:35
Зарплаты с пятью нулями. В Омске набирают тысячи сотрудников на оборонные заводы
14 марта 2023, 05:07
Зарплата до 70 тысяч. На оборонные предприятия Омска ищут три тысячи сотрудников
С начала года работу на омских заводах нашли 1,7 тысяч человек.
6 марта 2023, 03:55

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