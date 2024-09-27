Свободны 150 мест. Омичей зовут работать водителями автобусов

Как отметил мэр Омска Сергей Шелест, на достигнутом останавливаться не планируется. В настоящее время предприятию требуется еще около 150 водителей для полного укомплектования. Ведется работа не только по набору в автобусный парк, но и в трамвайное и троллейбусное депо. Основная задача — не только ликвидировать нехватку кадров, но и создать резерв для будущих потребностей, включая обучение новых водителей за счет ресурсов омских пассажирских предприятий. То есть отсутствие необходимой категории прав не станет препятствием для работы водителем, если есть желание пройти обучение.