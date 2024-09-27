Свободны 150 мест. Омичей зовут работать водителями автобусов

Posted 27 сентября, 04:13
Published 27 сентября, 04:13
Modified 27 сентября, 04:24
Updated 27 сентября, 04:24
В июле водителям автобусов в Омске повысили зарплату, что помогло привлечь еще 44 новых специалиста. Речь идет о водителях категории D. Про это рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец на совещании в мэрии.
Как отметил мэр Омска Сергей Шелест, на достигнутом останавливаться не планируется. В настоящее время предприятию требуется еще около 150 водителей для полного укомплектования. Ведется работа не только по набору в автобусный парк, но и в трамвайное и троллейбусное депо. Основная задача — не только ликвидировать нехватку кадров, но и создать резерв для будущих потребностей, включая обучение новых водителей за счет ресурсов омских пассажирских предприятий. То есть отсутствие необходимой категории прав не станет препятствием для работы водителем, если есть желание пройти обучение.
На одном из сайтов по поиску работы можно заметить недавно опубликованные вакансии. Согласно им, на пассажирских предприятиях ждут водителей на зарплату около 120-125 тысяч рублей на руки.
Ранее Город55 писал о новых данных омских статистиков, согласно которым с начала года в регионе впервые зафиксировали снижение уровня заработной платы. В городе наблюдается высокая нехватка рабочих рук. Особенно это касается оборонных предприятий и заводов. Организации стараются сделать все возможное, чтобы привлечь новых специалистов. Также очень нужны врачи и учителя.