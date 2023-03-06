Зарплата до 70 тысяч. На оборонные предприятия Омска ищут три тысячи сотрудников

Следующая ярмарка вакансий пройдет 10 марта в кадровом центре «Работа России» по адресу улица Тарская, 11. Вакансии представит производственное объединение «Полет».



Как рассказали в минтруда, в настоящее время на предприятия ОПК в Омской области требуется около трех тысяч человек. С начала года работу на омских заводах нашли 1,7 тысяч соискателей.