Зарплата до 70 тысяч. На оборонные предприятия Омска ищут три тысячи сотрудников

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Омские предприятия оборонно-промышленного комплекса ищут сотрудников. Как сообщили в региональном министерстве труда, в городе еженедельно проходят профильные ярмарки вакансий. Это связано с ростом государственного оборонного заказа.
На минувшей неделе в кадровом центре «Работа России» специалисты службы персонала машиностроительного завода «Сатурн» провели собеседование с соискателями. Основные вакансии завода: слесари-инструментальщики, фрезеровщики, токари, паяльщики, монтажники, шлифовщики. Средний уровень заработной платы — 45-70 тыс. рублей.
«Ярмарка вакансий ОПК стала традиционным мероприятием, — пояснил директор центра занятости Омска Алексей Щербаков, — ее посетили в общей сложности уже более 400 человек, первые соискатели уже трудятся. График еженедельных ярмарок вакансий составлен на полгода вперед».
Следующая ярмарка вакансий пройдет 10 марта в кадровом центре «Работа России» по адресу улица Тарская, 11. Вакансии представит производственное объединение «Полет».
Как рассказали в минтруда, в настоящее время на предприятия ОПК в Омской области требуется около трех тысяч человек. С начала года работу на омских заводах нашли 1,7 тысяч соискателей.
С началом спецоперации количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличилось в три раза. Город55 подробно разобрался, как это сказалось на рынке труда в регионе: