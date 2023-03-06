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Published Сегодня, 03:55

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Зарплата до 70 тысяч. На оборонные предприятия Омска ищут три тысячи сотрудников

6 марта 2023, 03:55
Фото: Министерство труда Омской области

Омские предприятия ОПК массово набирают сотрудников

С начала года работу на омских заводах нашли 1,7 тысяч человек.

Омские предприятия оборонно-промышленного комплекса ищут сотрудников. Как сообщили в региональном министерстве труда, в городе еженедельно проходят профильные ярмарки вакансий. Это связано с ростом государственного оборонного заказа.

На минувшей неделе в кадровом центре «Работа России» специалисты службы персонала машиностроительного завода «Сатурн» провели собеседование с соискателями. Основные вакансии завода: слесари-инструментальщики, фрезеровщики, токари, паяльщики, монтажники, шлифовщики. Средний уровень заработной платы — 45-70 тыс. рублей. 

«Ярмарка вакансий ОПК стала традиционным мероприятием, — пояснил директор центра занятости Омска Алексей Щербаков, — ее посетили в общей сложности уже более 400 человек, первые соискатели уже трудятся. График еженедельных ярмарок вакансий составлен на полгода вперед».

Следующая ярмарка вакансий пройдет 10 марта в кадровом центре «Работа России» по адресу улица Тарская, 11. Вакансии представит производственное объединение «Полет».

Как рассказали в минтруда, в настоящее время на предприятия ОПК в Омской области требуется около трех тысяч человек. С начала года работу на омских заводах нашли 1,7 тысяч соискателей.

С началом спецоперации количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличилось в три раза. Город55 подробно разобрался, как это сказалось на рынке труда в регионе:

Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области
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#Евгений Игишев#Омск#Работа#Вакансии#ОПК#Оборонные предприятия#Общество#Омская область
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