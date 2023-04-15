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В Омске для соискателей представили 10 тысяч вакансий, четверть из них — в оборонке

15 апреля 2023, 12:22
Фото: Министерство труда Омской области
На ярмарке в Конгресс-Холле 200 омских работодателей рассказали о своих предложениях.

В Омске в Конгресс-Холе сегодня, 15 апреля, прошла ярмарка вакансий. Около 200 работодателей представили свои предложения для омичей, сообщили в региональном министерстве труда.

Работодатели различных отраслей представили 10 тысяч вакансий. Из них четверть — 2,5 тысячи — в оборонном промышленном комплексе. Об условиях труда рассказали представители «Омсктрансмаша», ОНИИП, ЦКБА, Омского моторостроительного объединения имени П. И. Баранова и других. В минтруда отметили, что на один только завод транспортного машиностроения требуется тысяча человек.

«Я пришел на ярмарку вакансий, чтобы найти работу в оборонно-промышленной сфере. Хочу работать токарем, знаю, что сейчас такие специалисты востребованы», — рассказал омич Сергей Ковалев.

Ранее Город55 сообщал, что на оборонный завод в Омске набирают сотрудников с зарплатой до 200 тысяч рублей. На ОМКБ требуются инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, полировщики лопаток, мастера участка, механики цеха, испытатели-механики авиационных двигателей, лаборанты химического анализа, токари, фрезеровщики, шлифовщики и другие.

Зарплаты до 200 тысяч. На оборонный завод Омска набирают рабочих и инженеров
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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#ОПК#Оборонные предприятия#Город#Общество#Бизнес#Экономика#Омск#Омская область
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