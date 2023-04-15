В Омске для соискателей представили 10 тысяч вакансий, четверть из них — в оборонке

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В Омске в Конгресс-Холе сегодня, 15 апреля, прошла ярмарка вакансий. Около 200 работодателей представили свои предложения для омичей, сообщили в региональном министерстве труда.
Работодатели различных отраслей представили 10 тысяч вакансий. Из них четверть — 2,5 тысячи — в оборонном промышленном комплексе. Об условиях труда рассказали представители «Омсктрансмаша», ОНИИП, ЦКБА, Омского моторостроительного объединения имени П. И. Баранова и других. В минтруда отметили, что на один только завод транспортного машиностроения требуется тысяча человек.
«Я пришел на ярмарку вакансий, чтобы найти работу в оборонно-промышленной сфере. Хочу работать токарем, знаю, что сейчас такие специалисты востребованы», — рассказал омич Сергей Ковалев.
Ранее Город55 сообщал, что на оборонный завод в Омске набирают сотрудников с зарплатой до 200 тысяч рублей. На ОМКБ требуются инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, полировщики лопаток, мастера участка, механики цеха, испытатели-механики авиационных двигателей, лаборанты химического анализа, токари, фрезеровщики, шлифовщики и другие.