В Омске для соискателей представили 10 тысяч вакансий, четверть из них — в оборонке

Работодатели различных отраслей представили 10 тысяч вакансий. Из них четверть — 2,5 тысячи — в оборонном промышленном комплексе. Об условиях труда рассказали представители «Омсктрансмаша», ОНИИП, ЦКБА, Омского моторостроительного объединения имени П. И. Баранова и других. В минтруда отметили, что на один только завод транспортного машиностроения требуется тысяча человек.