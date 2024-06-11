Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:15
В начале июня по данным министерства труда и социального развития в Омске на предприятиях оборонно-промышленного комплекса была открыта 1571 вакансия. На заводах, выпускающих военную продукцию, готовы платить сотрудникам зарплату сильно выше средней по региону. Город55 сравнил размер оплаты труда в актуальных вакансиях на оборонных предприятиях и организациях, занятых производством гражданских товаров.
Согласно данным сайта «Работа России», на «Омсктрансмаш» требуются токари со средним профессиональным образованием и опытом работы от одного года. Соискателю готовы предложить зарплату от 85 тысяч рублей. Конкурентную зарплату (до 150 тысяч рублей) по этой специальности готов платить, например, «Завод промышленной арматуры», который не относится к предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Для сравнения, токарю в «Омсководоканале» обещают зарплату от 42 тысяч рублей, в вагонном ремонтном депо — до 55 тысяч. Ряд вакансий для токарей открыты в районных центрах, однако зарплаты там совсем скромные — до 25 тысяч рублей.
Об условиях работы на заводах в регионе и наиболее дефицитных специальностях рассказал первый заместитель председателя омского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Дорохин.
«В начале проблема невысоких зарплат была у необоронных предприятий. Но потом люди стали возвращаться, потому, что смены на оборонных предприятиях более интенсивные, труд тяжелее. Не каждый выдерживает такой график. Есть ряд специальностей наиболее востребованных, по которым идет конкурс. Это сварщики, операторы станков ЧПУ. Все специальности, связанные с металлообработкой, пользуются спросом. Зарплата у работников этих профессий доходит до 200 тысяч и более», — рассказал Дорохин.
В начале июня для сварщиков в Омске были открыто около полусотни вакансий.
Завод «Сибгазстройдеталь» приглашает на работу сварщика газовой сварки. В объявлении работодатель предупреждает о физических перегрузках, связанных с тяжестью трудового процесса. Зарплата сварщика на предприятии составляет от 90 тысяч до 110 тысяч рублей.
Заводу емкостного оборудования требуются сварщик аргонной сварки с профильным образованием и опытом работы от 3 лет. «Зарплатная вилка» — от 35 тысяч до 120 тысяч рублей.
Завод «Сатурн» ищет сварщика аргонно-дуговой сварки с опытом от 5 лет, умением работать с цветным металлом, навыками ручной пайки волноводов. Зарплата для специалиста стартует от 84 тысяч рублей.
ООО «Спецстальмост» готов предложить сварщику зарплату до 120 тысяч рублей.
На предприятие «Интерпласт» требуется оператор станков с ПУ на зарплату от 70 тысяч рублей.
На завод имени П. И. Баранова ищут оператора станков с числовым программным управлением от 4 разряда. Зарплата составит от 105 тысяч рублей.
«Среднее, высшее профессиональное профильное образование. Знание принципов работы станков с ПУ. Знание правил управления и обслуживания оборудования. Знание и умение применять мерительный инструмент и приспособлений. Наличие удостоверения, подтверждающего квалификацию. Опыт работы от 2-х лет», — говорится в описании вакансии.
На предприятии ОНИИП оператору готовы платить до 60 тысяч в месяц.
В компании «ЗМК Мост» требуется оператор фрезерного станка с ЧПУ. Необходим опыт работы от 1 года. Соискателям предлагают зарплату до 70 тысяч рублей.
Ряд предприятий готовы взять сотрудников без опыта работы. Предусмотрено обучение.
Например, «Завод кольцевых заготовок» приглашает на работу ученика токаря.
«Условия работы: Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации (для военнообязанных). Официальное трудоустройство (на период обучения заработная плата 39000 рублей). Возможность профессионального и карьерного роста», — сказано в объявлении.
Отметим, что омичи стали реже ездить на вахту. Это стало нецелесообразно с точки зрения оплаты труда.
«По информации минтруда, количество вахтовиков из региона уменьшилось. Например, зачем сварщику ехать на вахту, если такую же зарплату можно получить дома. Средняя зарплата у квалифицированных рабочих сейчас около 130 тысяч рублей», — рассказал зампредседателя омского отделения Союза машиностроителей Владимир Дорохин.
Например, вахтовику со специальностью электрогазосварщика ручной сварки в Якутии предлагают зарплату до 200 тысяч рублей. График вахты — 60/30. Проезд, питание, проживание и спецодежда предоставляются.
Уровень зарплат на производстве в регионе в настоящее время остается выше среднего. Так, по итогам мая в Омской области работодатели предлагают соискателям 53 тысячи в месяц. Эта цифра выросла на 33% за последний год.