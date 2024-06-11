Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах

Согласно данным сайта «Работа России», на «Омсктрансмаш» требуются токари со средним профессиональным образованием и опытом работы от одного года. Соискателю готовы предложить зарплату от 85 тысяч рублей. Конкурентную зарплату (до 150 тысяч рублей) по этой специальности готов платить, например, «Завод промышленной арматуры», который не относится к предприятия оборонно-промышленного комплекса.