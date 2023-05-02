Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В минувшую пятницу, 28 апреля, в Омске прошла очередная ярмарка вакансий оборонных предприятий. С соискателями пообщались представители предприятия «Сибирские приборы и системы». Завод производит электроприводы и блоки управления для космических аппаратов связи, навигации и геодезии.
В настоящее время на предприятие требуются инженеры, операторы станков с ЧПУ, слесари, термисты, водители и другие. Всего более 30 вакансий. Специалистам предлагают заработную плату до 100 тысяч рублей в месяц.
«Адекватный ответ на сегодняшний кадровый запрос оборонной отрасли требует совместных усилий различных ведомств», — прокомментировал директор центра занятости Омска и Омского района Алексей Щербаков.
Следующая ярмарка вакансий пройдет 5 мая по адресу улица Тарская, 11. О рабочих местах расскажут представители завода «Прогресс».
В региональном минтруда сообщили, что в Омской области на оборонные заводы требуется 2400 сотрудников. Всего в этом году на предприятия ОПК трудоустроены 2800 человек.