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Зарплата до 100 тысяч. Оборонный завод в Омске ищет рабочих и инженеров

2 мая 2023, 11:49
Фото: 1MI
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«Сибирские приборы и системы» в Омске набирает сотрудников с зарплатой до 100 тысяч

В Омской области на предприятия ОПК требуются 2400 сотрудников.

В минувшую пятницу, 28 апреля, в Омске прошла очередная ярмарка вакансий оборонных предприятий. С соискателями пообщались представители предприятия «Сибирские приборы и системы». Завод производит электроприводы и блоки управления для космических аппаратов связи, навигации и геодезии.

В настоящее время на предприятие требуются инженеры, операторы станков с ЧПУ, слесари, термисты, водители и другие. Всего более 30 вакансий. Специалистам предлагают заработную плату до 100 тысяч рублей в месяц.

«Адекватный ответ на сегодняшний кадровый запрос оборонной отрасли требует совместных усилий различных ведомств», — прокомментировал директор центра занятости Омска и Омского района Алексей Щербаков.

Следующая ярмарка вакансий пройдет 5 мая по адресу улица Тарская, 11. О рабочих местах расскажут представители завода «Прогресс».

В региональном минтруда сообщили, что в Омской области на оборонные заводы требуется 2400 сотрудников. Всего в этом году на предприятия ОПК трудоустроены 2800 человек.

Зарплаты до 200 тысяч. На оборонный завод Омска набирают рабочих и инженеров
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#Евгений Игишев#Работа#Вакансия#Вакансии#ОПК#Оборонные предприятия#Экономика#Общество#Омская область#Омск
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