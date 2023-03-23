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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Работа в оборонке. На омскую «Автоматику» ищут 200 специалистов

23 марта 2023, 06:35
Фото: 1MI
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24 марта в Омске пройдет ярмарка вакансий от оборонных предприятий

Вакансии открыты для рабочих и ИТР.

Завтра, 24 марта, в кадровом центре «Работа России» на улице Тарская, 11, пройдет еженедельная ярмарка вакансии для трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса. С соискателями будут беседовать представители Центрального конструкторского бюро автоматики.


На предприятии открыты больше 200 вакансий:
— инженер по зданиям и сооружениям,
— машинист компрессорных установок,
— гальваник,
— токарь,
— сборщик микросхем,
— фрезеровщик,
— лаборант химического анализа,
— бухгалтер по учету материалов,
— машинист автокрана,
— инженер-конструктор,
— инженер-технолог,
— инженер по метрологии и др.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске набирают тысячи сотрудников на оборонные заводы. Основные вакансии предприятий — монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики. Квалифицированным рабочим готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. 

С началом спецоперации количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличилось в три раза. Город55 подробно разобрался, как это сказалось на рынке труда в регионе:

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#Евгений Игишев#Вакансии#Работа#Оборонные предприятия#Ярмарка#Служба занятости#Общество#Омск#Омская область
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