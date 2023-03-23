Работа в оборонке. На омскую «Автоматику» ищут 200 специалистов



На предприятии открыты больше 200 вакансий:

— инженер по зданиям и сооружениям,

— машинист компрессорных установок,

— гальваник,

— токарь,

— сборщик микросхем,

— фрезеровщик,

— лаборант химического анализа,

— бухгалтер по учету материалов,

— машинист автокрана,

— инженер-конструктор,

— инженер-технолог,

— инженер по метрологии и др.



Ранее Город55 сообщал, что в Омске набирают тысячи сотрудников на оборонные заводы. Основные вакансии предприятий — монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики. Квалифицированным рабочим готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц.