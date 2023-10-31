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Токари и фрезеровщики. На омском заводе открыли 200 вакансий с зарплатой от 70 тысяч

31 октября 2023, 02:50
Фото: 1MI
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Омский «Полет» ищет сотни рабочих на зарплату от 70 тысяч в месяц

На предприятии в ближайшее время планируют открыть новый цех.

В минувшую пятницу, 27 октября, в Омске прошла очередная ярмарка вакансий оборонно-промышленного комплекса. С соискателями пообщались представители ПО «Полет». На завод требуется больше 200 человек: токари, слесари, фрезеровщики, операторы станков с ПУ, расточники и другие специалисты. Предприятие предлагает зарплаты от 70 тысяч рублей.

«В декабре мы планируем запуск нового большого цеха. Нам требуются обвальщики, жиловщики, распиловщики, аппаратчики термической обработки. Мы остро нуждаемся в грузчиках, уборщиках производственных помещений, водителях-экспедиторах, кладовщиках со знанием 1С, желателен опыт работы от года», — уточнила начальник отдела персонала предприятия Наталья Щукарева.

На «Полете» также действует система обучения сотрудников без опыта работы.

Следующая ярмарка вакансий пройдет 3 ноября в кадровом центре «Работа России» по адресу: ул. Тарская, 11. Вакансии представит АО «ОНИИП».

Ранее Город55 рассказывал, что в министерстве имущественных отношений Омской области открыли сразу 29 новых вакансий. Для кандидатов предусмотрен конкурсный отбор. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы.

Зарплаты до 59 тысяч. В омском минимущества опубликовали три десятка вакансий
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#Омск#Минтруд#Зарплата#ПО "Полет"#Полет#Вакансии#Евгений Игишев#Работа России#Сибирские колбасы#Оборонные предприятия#ОНИИП
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