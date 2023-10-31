Токари и фрезеровщики. На омском заводе открыли 200 вакансий с зарплатой от 70 тысяч

В минувшую пятницу, 27 октября, в Омске прошла очередная ярмарка вакансий оборонно-промышленного комплекса. С соискателями пообщались представители ПО «Полет». На завод требуется больше 200 человек: токари, слесари, фрезеровщики, операторы станков с ПУ, расточники и другие специалисты. Предприятие предлагает зарплаты от 70 тысяч рублей.