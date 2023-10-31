Токари и фрезеровщики. На омском заводе открыли 200 вакансий с зарплатой от 70 тысяч

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В минувшую пятницу, 27 октября, в Омске прошла очередная ярмарка вакансий оборонно-промышленного комплекса. С соискателями пообщались представители ПО «Полет». На завод требуется больше 200 человек: токари, слесари, фрезеровщики, операторы станков с ПУ, расточники и другие специалисты. Предприятие предлагает зарплаты от 70 тысяч рублей.
«В декабре мы планируем запуск нового большого цеха. Нам требуются обвальщики, жиловщики, распиловщики, аппаратчики термической обработки. Мы остро нуждаемся в грузчиках, уборщиках производственных помещений, водителях-экспедиторах, кладовщиках со знанием 1С, желателен опыт работы от года», — уточнила начальник отдела персонала предприятия Наталья Щукарева.
На «Полете» также действует система обучения сотрудников без опыта работы.
Следующая ярмарка вакансий пройдет 3 ноября в кадровом центре «Работа России» по адресу: ул. Тарская, 11. Вакансии представит АО «ОНИИП».
Ранее Город55 рассказывал, что в министерстве имущественных отношений Омской области открыли сразу 29 новых вакансий. Для кандидатов предусмотрен конкурсный отбор. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы.