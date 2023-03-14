Зарплаты с пятью нулями. В Омске набирают тысячи сотрудников на оборонные заводы

Как рассказали в министерстве труда, следующая ярмарка вакансий пройдет в пятницу, 17 марта, в кадровом центре по улице Тарская, 11. Об условиях труда и рабочих местах расскажут представители Омского НИИ приборостроения.



В настоящее время на предприятия ОПК в Омской области требуется 2,4 тысячи человек. С начала года работу на омских заводах нашли 1,7 тысяч соискателей. С началом спецоперации количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличилось в три раза. Город55 подробно разобрался, как это сказалось на рынке труда в регионе: