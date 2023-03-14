Зарплаты с пятью нулями. В Омске набирают тысячи сотрудников на оборонные заводы

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В кадровом центре «Работа России» 10 марта прошла еженедельная ярмарка, на которой омские оборонные предприятия представляют свои вакансии соискателям. Как сообщили в пресс-службе минтруда Омской области, в минувшую пятницу с омичами беседовали представители завода «Полет». Ярмарку посетили 70 соискателей.
Основные вакансии объединения — монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики и другие специалисты. Оплата труда сдельная. Стартует от 46 тысяч рублей. У опытных рабочих зарплата превышает 100 тысяч рублей.
«Сейчас, когда оборонный сектор переживает сильный подъем, на рынке труда существенно вырос спрос на большинство рабочих специальностей. Для предприятий важно набрать людей достаточно оперативно, чтобы уложиться в сроки государственного оборонного заказа», — рассказали в департаменте занятости населения.
Как рассказали в министерстве труда, следующая ярмарка вакансий пройдет в пятницу, 17 марта, в кадровом центре по улице Тарская, 11. Об условиях труда и рабочих местах расскажут представители Омского НИИ приборостроения.
В настоящее время на предприятия ОПК в Омской области требуется 2,4 тысячи человек. С начала года работу на омских заводах нашли 1,7 тысяч соискателей. С началом спецоперации количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличилось в три раза. Город55 подробно разобрался, как это сказалось на рынке труда в регионе: