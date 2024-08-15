Кадровый голод: как заводы заманивают омичей рекордными зарплатами

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Летние месяцы стали настоящим испытанием для работодателей. Как сообщал ранее Город55, количество вакансий на военных заводах в городе увеличилось на 25%. В начале июня предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) разместили объявления о найме на 1571 позицию. К августу эта цифра возросла до 2000 рабочих мест. Ситуация требует срочных мер: заводы в панике ищут сварщиков, слесарей, токарей и операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
Первый заместитель председателя Омского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Дорохин подчеркивает, что именно эти специальности сейчас наиболее востребованы. Об этом сообщают «Новые известия». Конкуренция за кадры достигла таких масштабов, что средняя зарплата в Омске за полгода увеличилась на 10 тысяч рублей, составив уже 68 тысяч рублей в месяц. Это стало возможным благодаря активной деятельности оборонки, которая предлагает своим работникам конкурентные условия.
Одним из ведущих предприятий является Омское Моторостроительное конструкторское бюро (ОМКБ), известное производством турбореактивных двигателей для ракет и самолетов. Здесь токари-универсалы могут рассчитывать на зарплату до 200 000 рублей. Завод имени П. И. Баранова, занимающийся сборкой и ремонтом реактивных двигателей, также активно ищет специалистов. Шлифовщики 5-6-го разряда могут рассчитывать на зарплату от 140 000 рублей в месяц.
Неудивительно, что такая гонка за кадрами приводит к нехватке рабочих рук не только в оборонной отрасли, но и в гражданском секторе. Целых 11 крупных оборонных заводов в Омске требуют рабочие руки, и даже высокие зарплаты не способны заполнить все вакансии. Гражданские предприятия оказываются в невыгодном положении: например, на Омсктрансмаш токарю с годом стажа готовы предложить лишь 85 000 рублей, а на Омском заводе промышленной арматуры — 150 000 рублей, что является исключением.
В то же время, зарплаты на других гражданских предприятиях остаются значительно ниже. В «Омсководоканале» предлагают всего 42 000 рублей, а в вагонном ремонтном депо — до 55 000 рублей. В районных центрах ситуация еще более удручающая: там зарплаты для токарей могут достигать лишь 25 000 рублей. Экономист Сергей Смирнов вводит новый термин для описания сложившейся ситуации: работодатели вынуждены повышать зарплату в гражданских отраслях, чтобы избежать «обезлюдивания» из-за массового ухода кадров в оборонку.
Ситуация на рынке труда в Омске буквально говорит о том, что оборонная отрасль задает тон всему экономическому пространству региона. В условиях растущего спроса на квалифицированные кадры и увеличения зарплат гражданские предприятия сталкиваются с серьезными вызовами, которые требуют оперативного решения.