Кадровый голод: как заводы заманивают омичей рекордными зарплатами

В то же время, зарплаты на других гражданских предприятиях остаются значительно ниже. В «Омсководоканале» предлагают всего 42 000 рублей, а в вагонном ремонтном депо — до 55 000 рублей. В районных центрах ситуация еще более удручающая: там зарплаты для токарей могут достигать лишь 25 000 рублей. Экономист Сергей Смирнов вводит новый термин для описания сложившейся ситуации: работодатели вынуждены повышать зарплату в гражданских отраслях, чтобы избежать «обезлюдивания» из-за массового ухода кадров в оборонку.