100 омичей пришли на трудоустройство в Центральное конструкторское бюро автоматики

В пресс-службе областного минтруда сообщают, что на шестой еженедельной ярмарке вакансии побывало 100 омичей. В кадровом центре «Работа России» специалисты АО «Центральное конструкторского бюро автоматики» отобрали 14 анкет на должности штамповщика, электромонтера, сварщика, токаря, а также на инженерные позиции.