100 омичей пришли на трудоустройство в Центральное конструкторское бюро автоматики

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В пресс-службе областного минтруда сообщают, что на шестой еженедельной ярмарке вакансии побывало 100 омичей. В кадровом центре «Работа России» специалисты АО «Центральное конструкторского бюро автоматики» отобрали 14 анкет на должности штамповщика, электромонтера, сварщика, токаря, а также на инженерные позиции.
«Сейчас бюро наращивает производственные обороты, поэтому нуждается в дополнительных рабочих руках. В первую очередь здесь ждут монтажников и регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов, инженеров по технической защите информации», — уточнили представители промышленного предприятия.
Вдобавок к стандартному соцпакету для сотрудников есть бонусы:
Отметим, что на следующей ярмарке вакансий (31 марта) будут представители Омского машиностроительного конструкторского бюро.