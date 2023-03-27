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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

100 омичей пришли на трудоустройство в Центральное конструкторское бюро автоматики

27 марта 2023, 14:33
Фото: Город55
иллюстрация
На ярмарке были представители АО «Центральное конструкторского бюро автоматики»

В пресс-службе областного минтруда сообщают, что на шестой еженедельной ярмарке вакансии побывало 100 омичей. В кадровом центре «Работа России» специалисты АО «Центральное конструкторского бюро автоматики» отобрали 14 анкет на должности штамповщика, электромонтера, сварщика, токаря, а также на инженерные позиции.

«Сейчас бюро наращивает производственные обороты, поэтому нуждается в дополнительных рабочих руках. В первую очередь здесь ждут монтажников и регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов, инженеров по технической защите информации», — уточнили представители промышленного предприятия.

Вдобавок к стандартному соцпакету для сотрудников есть бонусы:

  • частичная компенсация затрат на аренду жилья и ипотеку;
  • полис дополнительного медицинского страхования;
  • компенсация расходов на занятия спортом;
  • обучение в собственном учебном центре;
  • корпоративные мероприятия.

Отметим, что на следующей ярмарке вакансий (31 марта) будут представители Омского машиностроительного конструкторского бюро.

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#Ксения Карагодина#Вакансии#Оборонные предприятия#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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