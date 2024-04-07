Предельные концентрации. В Оми обнаружили загрязнение поверхностных вод в черте Омска

Опасно высокое загрязнение зафиксировали и в среду, но уже на территории области: марганец был в пробах воды, взятой неподалеку от Калачинска. Отметим, что марганец вреден для человека — его постоянное наличие в воде может привести к хроническому отравлению, от которого в первую очередь страдает мозг: замедляется реакция, появляется раздражительность и перемены настроения.