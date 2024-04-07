Предельные концентрации. В Оми обнаружили загрязнение поверхностных вод в черте Омска

Posted Вчера, 13:28
Published Вчера, 13:28
Modified Вчера, 13:30
Updated Вчера, 13:30
Сотрудники Обь-Иртышского управления гидрометеологии обнаружили опасное вещество в водах Оми — марганец. Причем, в высоких и экстремально высоких концентрациях — «химическая атака» на поверхностные воды притока Иртыша длилась несколько дней.
Экстремально высокое загрязнение было зафиксировано 1 апреля в черте Омска, на расстоянии километра от места впадения в Иртыш. На следующий день повышенную концентрацию зафиксировали уже в другом месте — в районе Ростовки (приблизительно 6 км от Иртыша).
Опасно высокое загрязнение зафиксировали и в среду, но уже на территории области: марганец был в пробах воды, взятой неподалеку от Калачинска. Отметим, что марганец вреден для человека — его постоянное наличие в воде может привести к хроническому отравлению, от которого в первую очередь страдает мозг: замедляется реакция, появляется раздражительность и перемены настроения.