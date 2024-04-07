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Posted Вчера, 13:28

Published Вчера, 13:28

Modified Вчера, 13:30

Updated Вчера, 13:30

иллюстрация

Предельные концентрации. В Оми обнаружили загрязнение поверхностных вод в черте Омска

7 апреля 2024, 13:28
Фото: 1MI
иллюстрация

В черте Омска зафиксировали повышенный уровень загрязнения воды

Три дня подряд воду отравлял марганец.

Сотрудники Обь-Иртышского управления гидрометеологии обнаружили опасное вещество в водах Оми — марганец. Причем, в высоких и экстремально высоких концентрациях — «химическая атака» на поверхностные воды притока Иртыша длилась несколько дней.

Экстремально высокое загрязнение было зафиксировано 1 апреля в черте Омска, на расстоянии километра от места впадения в Иртыш. На следующий день повышенную концентрацию зафиксировали уже в другом месте — в районе Ростовки (приблизительно 6 км от Иртыша).

Опасно высокое загрязнение зафиксировали и в среду, но уже на территории области: марганец был в пробах воды, взятой неподалеку от Калачинска. Отметим, что марганец вреден для человека — его постоянное наличие в воде может привести к хроническому отравлению, от которого в первую очередь страдает мозг: замедляется реакция, появляется раздражительность и перемены настроения.

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#Общество#Иртыш#Отравление#Новости#Илья Скобин#Предельные концентрации#Марганец#Загрязнение поверхностных вод#Обь-Иртышское управление гидрометеологии#Поверхностные воды
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