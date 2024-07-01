Зной уходит. Июль в Омской области станет очень дождливым месяцем

Отметим, что в среднем температура в июле находится на территории Омской области на уровне +19,4 градуса. Осадков в этом месяце выпадает примерно 55 миллиметров. По данным Обь-Иртышского УГМС, уже с завтрашнего дня, 2 июля, начнутся дожди. Они ожидаются и ночью, и днем, с грозами. До четверга, 4 июля, температура поднимется максимально на 25 градусов.