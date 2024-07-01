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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

иллюстрация

Зной уходит. Июль в Омской области станет очень дождливым месяцем

1 июля 2024, 11:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Июль в Омской области станет очень дождливым месяцем

Метеорологи говорят, что жаркой середины лета в регионе не ожидается.

В Гидрометцентре РФ представили долгосрочный прогноз погоды на июль в Омской области. По данным метеорологов, в регионе будет тепло в середине лета, но не выше нормы температура не поднимается.

Фото: Meteoinfo.ru

При этом середина лета окажется достаточно дождливой. Впрочем, подобная ситуация ожидается и в Новосибирской, Томской областях. В июле ожидается аномальное количество осадков. Норма, по прогнозам специалистов, будет превышена на 120%.

Фото: Meteoinfo.ru

Отметим, что в среднем температура в июле находится на территории Омской области на уровне +19,4 градуса. Осадков в этом месяце выпадает примерно 55 миллиметров. По данным Обь-Иртышского УГМС, уже с завтрашнего дня, 2 июля, начнутся дожди. Они ожидаются и ночью, и днем, с грозами. До четверга, 4 июля, температура поднимется максимально на 25 градусов.

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#Алина Ясинская#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Россия#Гидрометцентр РФ#Новости#Гидрометцентр#Температура воздуха#Обь-Иртышское управление гидрометеологии
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