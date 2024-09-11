В Омской области в Иртыше на территории села обнаружили высокую концентрацию ртути

Специалисты Обь-Иртышского УГМС выявили высокую дозу ртути в Иртыше. Концентрация металла в реке в районе села Татарка Черлакского района составила 0,043 мкг/дм3. В последний раз загрязнение фиксировалось в конце мая: 1 км выше устья Оми, тогда концентрация альфа-ГХЦГ в реке достигла 0,042 мкг/дм3.