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Posted 11 сентября, 12:18

Published 11 сентября, 12:18

Modified 11 сентября, 12:22

Updated 11 сентября, 12:22

В Омской области в Иртыше обнаружили высокую концентрацию ртути

В Омской области в Иртыше на территории села обнаружили высокую концентрацию ртути

11 сентября 2024, 12:18
Фото: 1MI

В Омской области в Иртыше обнаружили высокую концентрацию ртути

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что в Иртыше вблизи села Татарка обнаружили высокое содержание ртути, ее концентрация составляет 0,043 мкг/дм3.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС выявили высокую дозу ртути в Иртыше. Концентрация металла в реке в районе села Татарка Черлакского района составила 0,043 мкг/дм3. В последний раз загрязнение фиксировалось в конце мая: 1 км выше устья Оми, тогда концентрация альфа-ГХЦГ в реке достигла 0,042 мкг/дм3.

Напомним, что вчера в Омской области объявляли режим «черного неба» первой степени опасности. Неблагоприятные метрологические условия сохранялись в регионе до 10:00 сегодняшнего дня.

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