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Дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде в Омской области на выходных

17 мая 2024, 11:08
Фото: 1MI
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Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать омичам в ближайшие дни

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на выходные в Омской области, согласно ему, в регион придут дожди и грозы.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС поделились прогнозом погоды в Омской области на предстоящие выходные. Согласно ему, в регион придут дожди, также ожидается понижение температуры и усиление ветра.

Так, завтра, 18 мая, температура воздуха днем поднимется до +19…+24 градусов, а ночью — опустится до +4…+9. На протяжении суток прогнозируется переменная облачность, возможен дождь и гроза.

В воскресенье станет холоднее. В темное время суток воздух прогреется до +9…+14 градусов, стоит ожидать кратковременный дождь, грозу и усиление ветра до 20 м/с. Ночью температура понизится до +6…+11, в некоторых районах области будет и более сильное понижение — до +1 градуса.

В первый рабочий день следующей недели столбик термометра покажет +10…+15 градусов днем и +4…+9, местами до -2, ночью. В южной части области ожидается сильный дождь, в других районах осадков не предвидится.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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