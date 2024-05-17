Дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде в Омской области на выходных

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Синоптики Обь-Иртышского УГМС поделились прогнозом погоды в Омской области на предстоящие выходные. Согласно ему, в регион придут дожди, также ожидается понижение температуры и усиление ветра.
Так, завтра, 18 мая, температура воздуха днем поднимется до +19…+24 градусов, а ночью — опустится до +4…+9. На протяжении суток прогнозируется переменная облачность, возможен дождь и гроза.
В воскресенье станет холоднее. В темное время суток воздух прогреется до +9…+14 градусов, стоит ожидать кратковременный дождь, грозу и усиление ветра до 20 м/с. Ночью температура понизится до +6…+11, в некоторых районах области будет и более сильное понижение — до +1 градуса.
В первый рабочий день следующей недели столбик термометра покажет +10…+15 градусов днем и +4…+9, местами до -2, ночью. В южной части области ожидается сильный дождь, в других районах осадков не предвидится.