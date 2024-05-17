Дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде в Омской области на выходных

В воскресенье станет холоднее. В темное время суток воздух прогреется до +9…+14 градусов, стоит ожидать кратковременный дождь, грозу и усиление ветра до 20 м/с. Ночью температура понизится до +6…+11, в некоторых районах области будет и более сильное понижение — до +1 градуса.