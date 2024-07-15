Нагрянет гроза. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды в ближайшие дни

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В ближайшие дни погода в Омской области заметно изменится. Вместо жары и палящего солнца жителей региона ожидают ливни, грозы и сильный ветер.
Завтра, 16 июля, температура воздуха днем поднимется до +26…+31 градуса, а ночью опустится до +14…+19. На протяжении суток возможны кратковременные дожди и грозы, также ожидается усиление порывов ветра до 12 м/с.
17 июля в темное время суток температура воздуха не претерпит изменений, а днем составит +24…+29 градусов. Жителям разных районов области стоит ждать дождей и гроз, порывы ветра будут достигать 13 м/с.
В четверг, 18 июля, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, а ночью — до +13…+18. На протяжении суток прогнозируются ливни и грозы, скорость порывов ветра составит 15-18 м/с.