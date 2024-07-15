gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Синоптики предупредили омичей о резком изменении погоды в ближайшие дни

Нагрянет гроза. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды в ближайшие дни

15 июля 2024, 13:06
Фото: 1MI

Синоптики предупредили омичей о резком изменении погоды в ближайшие дни

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области, согласно ему, регион накроют дожди и грозы.

В ближайшие дни погода в Омской области заметно изменится. Вместо жары и палящего солнца жителей региона ожидают ливни, грозы и сильный ветер.

Завтра, 16 июля, температура воздуха днем поднимется до +26…+31 градуса, а ночью опустится до +14…+19. На протяжении суток возможны кратковременные дожди и грозы, также ожидается усиление порывов ветра до 12 м/с.

17 июля в темное время суток температура воздуха не претерпит изменений, а днем составит +24…+29 градусов. Жителям разных районов области стоит ждать дождей и гроз, порывы ветра будут достигать 13 м/с.

В четверг, 18 июля, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, а ночью — до +13…+18. На протяжении суток прогнозируются ливни и грозы, скорость порывов ветра составит 15-18 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
Омску снова грозят ливень с градом
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Похолодание#Прогноз погоды#Новости#Погода на выходных#Изменение погоды#Обь-Иртышское УГМС#Погодные условия#Обь-Иртышское управление гидрометеологии
Подпишитесь
Сроки ремонта троллейбусного депо в Омске передвинули еще на год
Сегодня, 04:44
Еще 14 исков. «Омск РТС» выплатит омичам компенсацию за отсутствие отопления зимой
Сегодня, 06:08
В небе над Омском засняли НЛО
Сегодня, 09:16
Пообщался с Линденом Веем. Даррен Диц рассказал, как попал в омский «Авангард»
Сегодня, 09:53
Новые озера. В Омске затопило парк 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 08:01
Лес богат. Омичи поделились, где в области можно найти грибы
Сегодня, 09:27