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Posted 23 сентября, 11:42

Published 23 сентября, 11:42

Modified 23 сентября, 11:45

Updated 23 сентября, 11:45

Омичам представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области

Зима все ближе. Синоптики предупредили омичей о резком изменении погоды

23 сентября 2024, 11:42
Фото: 1MI

Омичам представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Омской области. Согласно ему, в регион придет похолодание, ветер и мокрый снег.

Ближайшие три дня в Омской области будут ветреными и холодными. Завтра, 24 сентября, столбик термометра ночью опустится до -1…+4 градусов, днем температура воздуха составит +8…+13 градусов. В течение суток в некоторых районах области ожидается мокрый снег и усиление порывов ветра до 20 м/с.

На следующий день, 25 сентября, ночью воздух прогреется лишь до -3…+2 градусов, а днем — до +7…+12 градусов. Сохранятся осадки и сильный ветер.

26 сентября ночью температура воздуха опустится до -5 градусов, порывы ветра снизятся, осадков также ждать не стоит. Днем столбик термометра покажет +6…+11 градусов.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, что сегодня в Омской области ожидаются опасные погодные условия, об этом жителей региона предупредили в МЧС.

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