Зима все ближе. Синоптики предупредили омичей о резком изменении погоды

Posted 23 сентября, 11:42
Published 23 сентября, 11:42
Modified 23 сентября, 11:45
Updated 23 сентября, 11:45
Ближайшие три дня в Омской области будут ветреными и холодными. Завтра, 24 сентября, столбик термометра ночью опустится до -1…+4 градусов, днем температура воздуха составит +8…+13 градусов. В течение суток в некоторых районах области ожидается мокрый снег и усиление порывов ветра до 20 м/с.
На следующий день, 25 сентября, ночью воздух прогреется лишь до -3…+2 градусов, а днем — до +7…+12 градусов. Сохранятся осадки и сильный ветер.
26 сентября ночью температура воздуха опустится до -5 градусов, порывы ветра снизятся, осадков также ждать не стоит. Днем столбик термометра покажет +6…+11 градусов.
Напомним, что сегодня в Омской области ожидаются опасные погодные условия, об этом жителей региона предупредили в МЧС.