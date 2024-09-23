Зима все ближе. Синоптики предупредили омичей о резком изменении погоды

Ближайшие три дня в Омской области будут ветреными и холодными. Завтра, 24 сентября, столбик термометра ночью опустится до -1…+4 градусов, днем температура воздуха составит +8…+13 градусов. В течение суток в некоторых районах области ожидается мокрый снег и усиление порывов ветра до 20 м/с.