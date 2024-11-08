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На Омскую область надвигаются мощные морозы до -25 градусов
8 ноября, 04:34
От дождя до снега: какие погодные сюрпризы готовит День народного единства в Омске
30 октября, 07:29
Новая рабочая неделя начнется для омичей с погодной неприятности
27 октября, 06:25
Бобровая Луна. В ночь на 16 ноября омичи смогут наблюдать «именное» суперлуние
27 октября, 04:20
На Омск надвигаются мощный снежный циклон и похолодание
24 октября, 03:33
Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который привезет 25 КамАЗов грязи за 3 млн
Месторождение лечебной грязи находится в Черлакском районе. Контракт рассчитан до конца ноября.
17 апреля, 06:32
Омский «Авангард» примет на домашнем льду лидеров Запада — питерский СКА
Прошлая игра с «армейцами» из северной столицы закончилась победой «ястребов» со счетом 5:3.
6 февраля, 04:46
2022
Ноябрь с оттенками Питера. Предвестник зимы в Омске начнется с потепления и снегопада
Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.
2 ноября 2022, 06:23

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