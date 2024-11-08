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Posted 8 ноября, 04:34

Published 8 ноября, 04:34

Modified 8 ноября, 04:36

Updated 8 ноября, 04:36

На Омскую область надвигаются мощные морозы до -25 градусов

На Омскую область надвигаются мощные морозы до -25 градусов

8 ноября 2024, 04:34
Фото: Изображение Midjourney.
Температурные качели ждут омичей на следующей неделе.

В Омской области установилась минусовая температура и лег снег. По данным сервиса Ventusky, до конца этой недели столбик термометра будет в пределах 0… -7 градусов, ночами — до 12 градусов.

С 11 ноября омичей ждут настоящие температурные качели. До пятницы, 15 ноября, температура воздуха понизится до -8 градусов днем и до -25 — ночью. А к следующим выходным вновь немного потеплеет. 16 и 17 ноября прогнозируют -1… -4 градуса.

Фото: Ventusky

По предварительному прогнозу метеорологов, с 18 по 21 ноября тоже не будет сильно холодно. В эти дни столбик термометра будет показывать не ниже -2… -6 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Мороз#Температура#Прогноз#Ноябрь
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