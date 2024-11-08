На Омскую область надвигаются мощные морозы до -25 градусов

Posted 8 ноября, 04:34
Published 8 ноября, 04:34
Modified 8 ноября, 04:36
Updated 8 ноября, 04:36
В Омской области установилась минусовая температура и лег снег. По данным сервиса Ventusky, до конца этой недели столбик термометра будет в пределах 0… -7 градусов, ночами — до 12 градусов.
С 11 ноября омичей ждут настоящие температурные качели. До пятницы, 15 ноября, температура воздуха понизится до -8 градусов днем и до -25 — ночью. А к следующим выходным вновь немного потеплеет. 16 и 17 ноября прогнозируют -1… -4 градуса.
По предварительному прогнозу метеорологов, с 18 по 21 ноября тоже не будет сильно холодно. В эти дни столбик термометра будет показывать не ниже -2… -6 градусов.