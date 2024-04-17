Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который привезет 25 КамАЗов грязи за 3 млн

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который займется добычей и транспортировкой лечебной грязи. Контракт рассчитан до конца ноября 2024 года, его начальная стоимость составляет 3,3 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 24 апреля.
Месторождение грязи находится на озере Ульжай в селе Николаевка Черлакского района. Общий объем добычи составляет 250 кубических метров.
Лечебную грязь применяют для лечения заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, болезнях органов пищеварения, дыхания, мочеполовой сферы, заболеваниях кожи.
Отметим, что в прошлом году санаторий проводил проектные работы для дальнейшей добычи лечебной грязи на озере Ульжай.