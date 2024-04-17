Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который привезет 25 КамАЗов грязи за 3 млн

Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который займется добычей и транспортировкой лечебной грязи. Контракт рассчитан до конца ноября 2024 года, его начальная стоимость составляет 3,3 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 24 апреля.