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Posted 24 октября, 03:33

Published 24 октября, 03:33

Modified 24 октября, 03:38

Updated 24 октября, 03:38

Омскую область в начале ноября засыплет снегом

На Омск надвигаются мощный снежный циклон и похолодание

24 октября 2024, 03:33
Фото: 1MI

Омскую область в начале ноября засыплет снегом

Сейчас самое время для того, чтобы поменять летние шины на зимние, если автолюбители еще не сделали этого.

По данным синоптиков, с понедельника, 28 октября, омичей ожидает похолодание и приближение зимних температур. Хотя до конца октября днём ещё будет тепло, в начале ноября в Омск придет настоящая зима.

По данным сервиса Ventusky, 2 ноября на регион обрушится мощный снежный циклон, который принесёт с собой осадки. Местами по области выпадет до 4,6 см снега, а в Омске — около 0,6 см.

Фото: ventusky.com

По многолетним наблюдениям, именно в конце октября и начале ноября в Омской области устанавливается зимний режим. А уже в ноябре омичи начинают готовиться к празднованию Нового года. Как уже писал Город55, в Омске определились с местом для проведения основных массовых мероприятий под бой курантов.

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#Кристина Антоносян#Погода#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Зима#Мероприятия#Новости#Синоптики#Ноябрь
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