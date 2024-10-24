На Омск надвигаются мощный снежный циклон и похолодание

Posted 24 октября, 03:33
Published 24 октября, 03:33
Modified 24 октября, 03:38
Updated 24 октября, 03:38
По данным синоптиков, с понедельника, 28 октября, омичей ожидает похолодание и приближение зимних температур. Хотя до конца октября днём ещё будет тепло, в начале ноября в Омск придет настоящая зима.
По данным сервиса Ventusky, 2 ноября на регион обрушится мощный снежный циклон, который принесёт с собой осадки. Местами по области выпадет до 4,6 см снега, а в Омске — около 0,6 см.
По многолетним наблюдениям, именно в конце октября и начале ноября в Омской области устанавливается зимний режим. А уже в ноябре омичи начинают готовиться к празднованию Нового года. Как уже писал Город55, в Омске определились с местом для проведения основных массовых мероприятий под бой курантов.