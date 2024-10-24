На Омск надвигаются мощный снежный циклон и похолодание

По многолетним наблюдениям, именно в конце октября и начале ноября в Омской области устанавливается зимний режим. А уже в ноябре омичи начинают готовиться к празднованию Нового года. Как уже писал Город55, в Омске определились с местом для проведения основных массовых мероприятий под бой курантов.