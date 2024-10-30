От дождя до снега: какие погодные сюрпризы готовит День народного единства в Омске

Особенно стоит обратить внимание на 4 ноября. В день народного единства до полудня ожидается дождь, а температура воздуха поднимется до 10 градусов. Однако после 12 часов дня начнется резкое похолодание, и столбики термометров опустятся до значений от 0 до -1 градуса. В это время вновь пойдет снег.