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Posted 30 октября, 07:29

Published 30 октября, 07:29

Modified 30 октября, 07:31

Updated 30 октября, 07:31

Омск встретит День народного единства с дождем и снегом

От дождя до снега: какие погодные сюрпризы готовит День народного единства в Омске

30 октября 2024, 07:29
Фото: 1MI.

Омск встретит День народного единства с дождем и снегом

С 2 ноября ожидается резкое изменение погоды: температура начнет колебаться около нуля, а осадки в виде снега станут предвестниками зимы.

Согласно информации, предоставленной метеорологическим сервисом Ventusky, в Омске с 2 ноября начнется заметное изменение погодных условий. Ожидается, что температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов. В период с 2 по 7 ноября прогнозируются осадки преимущественно в виде снега, что указывает на приближение зимнего сезона.

Фото: Скриншот с сайта «Ventusky»

Особенно стоит обратить внимание на 4 ноября. В день народного единства до полудня ожидается дождь, а температура воздуха поднимется до 10 градусов. Однако после 12 часов дня начнется резкое похолодание, и столбики термометров опустятся до значений от 0 до -1 градуса. В это время вновь пойдет снег.

Напомним, что жителям Омска нужно быть готовым к изменению погодных условий и возможным неудобствам, связанным с осадками. В ближайшие дни прогнозируются сложные погодные условия, такие как гололед и туманы.

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#Екатерина Тараленко#Погода#Снег#Омск#Омская область#Зима#День народного единства#Температура#Дождь#Осадки#Ноябрь#Метеорология
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