От дождя до снега: какие погодные сюрпризы готовит День народного единства в Омске

Posted 30 октября, 07:29
Published 30 октября, 07:29
Modified 30 октября, 07:31
Updated 30 октября, 07:31
Согласно информации, предоставленной метеорологическим сервисом Ventusky, в Омске с 2 ноября начнется заметное изменение погодных условий. Ожидается, что температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов. В период с 2 по 7 ноября прогнозируются осадки преимущественно в виде снега, что указывает на приближение зимнего сезона.
Особенно стоит обратить внимание на 4 ноября. В день народного единства до полудня ожидается дождь, а температура воздуха поднимется до 10 градусов. Однако после 12 часов дня начнется резкое похолодание, и столбики термометров опустятся до значений от 0 до -1 градуса. В это время вновь пойдет снег.
Напомним, что жителям Омска нужно быть готовым к изменению погодных условий и возможным неудобствам, связанным с осадками. В ближайшие дни прогнозируются сложные погодные условия, такие как гололед и туманы.