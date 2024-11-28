На выходных в Омск придут 20-градусные морозы

Однако уже в начале следующей недели омичей ждет комфортная погода. Со 2 по 5 декабря столбик термометра будет в пределах -2… -5 градусов днем, ночами — до -8 градусов. А вот в конце недели резко похолодает. Уже в пятницу, 6 декабря, температура опустится до -13 градусов, 7 и 8 декабря будет -16 градусов.