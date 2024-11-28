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Posted 28 ноября, 07:39

Published 28 ноября, 07:39

Modified 28 ноября, 07:41

Updated 28 ноября, 07:41

На выходных в Омск придут 20-градусные морозы

На выходных в Омск придут 20-градусные морозы

28 ноября 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney.
Но уже на следующей неделе резко потеплеет.

По данным сервиса Ventusky, до конца недели в Омской области будет холодно. Так, с пятницы, 29 ноября, по воскресенье, 1 декабря, температура воздуха в регионе днем опустится до -10… -15 градусов, ночами — до 21 градуса. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ближайшие три дня также возможен небольшой снег.

Однако уже в начале следующей недели омичей ждет комфортная погода. Со 2 по 5 декабря столбик термометра будет в пределах -2… -5 градусов днем, ночами — до -8 градусов. А вот в конце недели резко похолодает. Уже в пятницу, 6 декабря, температура опустится до -13 градусов, 7 и 8 декабря будет -16 градусов.

Фото: Ventusky

Синоптики почти всю неделю прогнозируют пасмурную погоду. При этом осадков ближайшие две недели не ожидается.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Прогноз#Синоптики#Ноябрь#Морозы#Холода#Декабрь
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