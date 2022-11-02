Ноябрь с оттенками Питера. Предвестник зимы в Омске начнется с потепления и снегопада

Завтра, 3 ноября, омичей ждет сырая и относительно прохладная погода. Ночью температура опустится максимум до -3 градусов, а днем поднимется до +6. В течение суток синоптики обещают дождь с мокрым снегом, в некоторых районах будет гололед. Ветер днем юго-западный со скоростью 8-13 м/с.
В пятницу, 4 ноября, ночью температура немного понизится и достигнет -7 градусов, а вот днем потеплеет до +8 градусов. Также в течение дня ожидается мокрый снег и дождь, в отдельных районах ожидаются гололеды. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 9-14 м/с.
В субботу, 5 ноября, дневная и ночная температура будет почти одинаковой: до -5 ночью и до -2 днем. В качестве осадков в городе выпадет мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега, гололедные явления. Ветер в этот день разгонится до 20 м/с и будет дуть с юго-запада.