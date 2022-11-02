Ноябрь с оттенками Питера. Предвестник зимы в Омске начнется с потепления и снегопада

В субботу, 5 ноября, дневная и ночная температура будет почти одинаковой: до -5 ночью и до -2 днем. В качестве осадков в городе выпадет мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега, гололедные явления. Ветер в этот день разгонится до 20 м/с и будет дуть с юго-запада.