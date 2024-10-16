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Несовершеннолетние

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Октябрь
Эксклюзив. В Омске ревнивый подросток с ножом напал на сверстника
16 октября, 09:40
Июль
Приехали на соревнования. В Омске осудят пенсионерку, по вине которой отравились дети
8 июля, 07:28
Июнь
В Омской области произошло сразу два ДТП с участием несовершеннолетних мотолюбителей
Во всех случаях юные водители «мокиков» оказались в больнице.
23 июня, 13:08
Шок. 76-летнего омича посадили на 5 лет за сексуальное насилие над 10-летней внучкой
18 июня, 06:00
17-летний омич без прав попался полицейским во время пьяной езды в Ленинском округе
Инспекторы ГИБДД задержали нарушителя в Ленинском округе Омска, он сел за руль без прав и находился в состоянии опьянения.
11 июня, 12:39
В селе под Омском поймали двух 17-летних вандалов, осквернивших памятник героям ВОВ
11 июня, 06:10
Апрель
Брали заказы в гостинице. В Таре две женщины организовали публичный дом с подростками
16 апреля, 06:53
С администрации Омска взыщут компенсации детям, пострадавшим от нападений собак
14 апреля, 08:25
Потребовалась медпомощь. В Омской области подросток на мопеде протаранил автомобиль
14 апреля, 06:27

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