В Омской области произошло сразу два ДТП с участием несовершеннолетних мотолюбителей

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Пресс-центре ГАИ по Омской области рассказали сразу о двух ДТП, произошедших в разных районах региона с разницей буквально в несколько часов. Первая авария произошла около полудня в Русско-Полянском районе: инспекторы уже установили, что 15-летний юноша выполнял разворот от обочины, но не убедился в безопасности маневра, что и стало причиной столкновения с Lada Granta. Парня доставили к медикам.
Второй инцидент произошел в селе Золотая Нива: там молодой человек, управлявший мопедом, не справился с управлением и опрокинулся вместе с транспортом, из-за чего и был госпитализирован.
По обоим случаям ДТП инспекторы начали проверку, устанавливая все обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее Город55 сообщал об аварии в Омске, в которой пострадал шестилетний ребенок: