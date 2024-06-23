В Омской области произошло сразу два ДТП с участием несовершеннолетних мотолюбителей

В Пресс-центре ГАИ по Омской области рассказали сразу о двух ДТП, произошедших в разных районах региона с разницей буквально в несколько часов. Первая авария произошла около полудня в Русско-Полянском районе: инспекторы уже установили, что 15-летний юноша выполнял разворот от обочины, но не убедился в безопасности маневра, что и стало причиной столкновения с Lada Granta. Парня доставили к медикам.