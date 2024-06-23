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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Фото с места одного из ДТП

В Омской области произошло сразу два ДТП с участием несовершеннолетних мотолюбителей

23 июня 2024, 13:08
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Фото с места одного из ДТП

В Омской области попали в больницу два несовершеннолетних мотоциклиста

Во всех случаях юные водители «мокиков» оказались в больнице.

В Пресс-центре ГАИ по Омской области рассказали сразу о двух ДТП, произошедших в разных районах региона с разницей буквально в несколько часов. Первая авария произошла около полудня в Русско-Полянском районе: инспекторы уже установили, что 15-летний юноша выполнял разворот от обочины, но не убедился в безопасности маневра, что и стало причиной столкновения с Lada Granta. Парня доставили к медикам.

Второй инцидент произошел в селе Золотая Нива: там молодой человек, управлявший мопедом, не справился с управлением и опрокинулся вместе с транспортом, из-за чего и был госпитализирован.

По обоим случаям ДТП инспекторы начали проверку, устанавливая все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее Город55 сообщал об аварии в Омске, в которой пострадал шестилетний ребенок:

Доставлен в больницу. На центральной улице Омска ребенок попал под колеса автомобиля
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Авария#Новости#Госпитализация#Русско-Полянский район#Мопед#ГАИ#Несовершеннолетние
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