17-летний омич без прав попался полицейским во время пьяной езды в Ленинском округе

Кроме того, у молодого человека имелись признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На место правоохранители пригласили мать подростка, которая рассказала, что автомобиль принадлежит родственнику. «Мерседес» стоял во дворе дома, откуда ее сын и взял машину покататься без ведома взрослых.