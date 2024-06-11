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Несовершеннолетний омич сел за руль пьяным и попался полицейским

17-летний омич без прав попался полицейским во время пьяной езды в Ленинском округе

11 июня 2024, 12:39
Фото: 1MI

Несовершеннолетний омич сел за руль пьяным и попался полицейским

Инспекторы ГИБДД задержали нарушителя в Ленинском округе Омска, он сел за руль без прав и находился в состоянии опьянения.

Сегодня около 06:00 госавтоинспекторы патрулировали Ленинский округ Омска. Там они обратили внимание на автомобиль «Мерседес», который неуверенно двигался по дороге. Полицейские остановили машину. При проверке документов они выяснили, что иномаркой управлял 17-летний омич.

Кроме того, у молодого человека имелись признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На место правоохранители пригласили мать подростка, которая рассказала, что автомобиль принадлежит родственнику. «Мерседес» стоял во дворе дома, откуда ее сын и взял машину покататься без ведома взрослых.

В отношении женщины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ, а нарушителю грозит наказание по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.

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