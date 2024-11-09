В Омске отец ребенка, которого жестоко избил сверстник, обратился в прокуратуру

Posted 9 ноября, 05:30
Published 9 ноября, 05:30
Modified 9 ноября, 05:30
Updated 9 ноября, 05:30
Ранее мы писали об инциденте, который произошел в конце лета между двумя несовершеннолетними омичами. В Центральном округе города 17-летний парень избил своего сверстника, пригрозил ему ножом и украл банковскую карту, с которой потом два раза списались деньги за покупки. Конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности.
После случившегося семья потерпевшего мальчика обратилась в полицию, но добиться правосудия им удалось не сразу. Правоохранители отказались возбуждать уголовное дело из-за того, что телесные повреждения якобы были получены не из хулиганских побуждений. Тогда семья привлекла внимание общественности. После этого правоохранители все-таки возбудили уголовное дело, но лишь по одной статье (115 УК РФ). Хотя, как сообщил представитель общественной организации, в тот день нападавший совершил три преступления (ст. 115 ч. 2 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью», ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств»).
По его словам, пострадавший с отцом приехали в отдел полиции №11 уже с готовыми заявлением и объяснением. Однако инспектор по делам несовершеннолетних отказалась принимать их документы и самостоятельно опросила парня. Мальчик сразу заявил, что банковскую карту у него украли, но инспектор настаивала на том, что он мог ее потерять. В дальнейшем так и было указано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи карты и денег с нее.
Тогда отец потерпевшего, не согласившись с решением правоохранительных органов, обратился в прокуратуру.
«Основными функциями прокуратуры являются: надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями. Поэтому я думаю, что они дадут правильную правовую оценку деятельности сотрудников отдела полиции № 11 УМВД России по Омску», — сообщил Городу55 член ассоциации юристов России Алексей Баев.