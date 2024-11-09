В Омске отец ребенка, которого жестоко избил сверстник, обратился в прокуратуру

По его словам, пострадавший с отцом приехали в отдел полиции №11 уже с готовыми заявлением и объяснением. Однако инспектор по делам несовершеннолетних отказалась принимать их документы и самостоятельно опросила парня. Мальчик сразу заявил, что банковскую карту у него украли, но инспектор настаивала на том, что он мог ее потерять. В дальнейшем так и было указано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи карты и денег с нее.