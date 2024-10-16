В Омске ревнивый подросток с ножом напал на сверстника

Posted 16 октября, 09:40
Published 16 октября, 09:40
Modified 16 октября, 10:06
Updated 16 октября, 10:06
Городу55 стало известно об инциденте, произошедшем в Центральном округе между двумя несовершеннолетними омичами. В нашу редакцию обратилась одна из сторон конфликта.
26 августа этого года в районе улицы 11-й Ремесленной 17-летний парень избил своего сверстника и пригрозил ему ножом. По информации наших источников, конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности. Кроме того, у потерпевшего украли банковскую карту, с которой два раза списались деньги за покупки.
После этого пострадавший мальчик вместе с отцом обратились в отдел полиции №11. Однако правоохранители отказались возбуждать уголовное дело из-за того, что телесные повреждения якобы были получены не из хулиганских побуждений. Но на этом семья не остановилась: они продолжили добиваться правосудия. Отец ребенка обратился в общественную организацию.
По словам представителя общественной организации, нападавший совершил сразу три преступления (ст. 115 ч. 2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств»).
«Мужчина хочет защитить нарушенные права своего сына, в том числе потому, что все происходящее подростки снимали на видео. Когда они приехали в отдел полиции уже с готовыми объяснениями, их принимать отказались. После чего правоохранители написали отказной материал (это материалы проверки, по результатам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — прим. Ред.). Поэтому семья обратилась к нам, чтобы привлечь внимание общественности к работе отдела полиции №11», — рассказал Городу55 представитель общественной организации.
Отметим, что сейчас семья продолжает попытки найти справедливость. Город55 будет следить за развитием ситуации.