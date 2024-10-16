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Posted 16 октября, 09:40

Published 16 октября, 09:40

Modified 16 октября, 10:06

Updated 16 октября, 10:06

В Омске ревнивый подросток с ножом напал на сверстника

В Омске ревнивый подросток с ножом напал на сверстника

16 октября 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
Одна из сторон конфликта утверждает, что полиция не спешит разбираться в деле, отказываясь возбуждать уголовное дело.

Городу55 стало известно об инциденте, произошедшем в Центральном округе между двумя несовершеннолетними омичами. В нашу редакцию обратилась одна из сторон конфликта.

26 августа этого года в районе улицы 11-й Ремесленной 17-летний парень избил своего сверстника и пригрозил ему ножом. По информации наших источников, конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности. Кроме того, у потерпевшего украли банковскую карту, с которой два раза списались деньги за покупки.

На кадрах видно, как обвиняемый парень угрожал ножомНа кадрах видно, как обвиняемый парень угрожал ножом
На кадрах видно, как обвиняемый парень угрожал ножом. Фото: Предоставлено Городу55

После этого пострадавший мальчик вместе с отцом обратились в отдел полиции №11. Однако правоохранители отказались возбуждать уголовное дело из-за того, что телесные повреждения якобы были получены не из хулиганских побуждений. Но на этом семья не остановилась: они продолжили добиваться правосудия. Отец ребенка обратился в общественную организацию.

Фото: Предоставлено Городу55

По словам представителя общественной организации, нападавший совершил сразу три преступления (ст. 115 ч. 2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств»).

Фото: Предоставлено Городу55
«Мужчина хочет защитить нарушенные права своего сына, в том числе потому, что все происходящее подростки снимали на видео. Когда они приехали в отдел полиции уже с готовыми объяснениями, их принимать отказались. После чего правоохранители написали отказной материал (это материалы проверки, по результатам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — прим. Ред.). Поэтому семья обратилась к нам, чтобы привлечь внимание общественности к работе отдела полиции №11», — рассказал Городу55 представитель общественной организации.

Отметим, что сейчас семья продолжает попытки найти справедливость. Город55 будет следить за развитием ситуации.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Полиция#Омск#Уголовное дело#Ревность#Видеофиксация#Несовершеннолетние
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