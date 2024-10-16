В Омске ревнивый подросток с ножом напал на сверстника

После этого пострадавший мальчик вместе с отцом обратились в отдел полиции №11. Однако правоохранители отказались возбуждать уголовное дело из-за того, что телесные повреждения якобы были получены не из хулиганских побуждений. Но на этом семья не остановилась: они продолжили добиваться правосудия. Отец ребенка обратился в общественную организацию.