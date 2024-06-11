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село Медвежье Исилькульского района

В селе под Омском поймали двух 17-летних вандалов, осквернивших памятник героям ВОВ

11 июня 2024, 06:10
Фото: УМВД России по Омской области
село Медвежье Исилькульского района
Накануне в селе Медвежье Исилькульского района Омской области двое 17-летних парней осквернили мемориал воинам, погибшим в годы ВОВ, оставив оскорбительные надписи и символы. После этого они сбежали.

Омский следком расследует уголовное дело, возбужденное по статье 354.1, часть 3 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за осквернение символов воинской славы РФ и оскорбление памяти защитников Отечества.

Стало известно, что в ночь на 10 июня в селе Медвежье Исилькульского района Омской области двое 17-летних парней осквернили мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Они оставили на плитах оскорбительные надписи и символы, а потом сбежали.

село Медвежье Исилькульского районасело Медвежье Исилькульского района
село Медвежье Исилькульского района
Фото: УМВД России по Омской области

Однако благодаря слаженным действиям следователей и полицейских подозреваемые были задержаны в течение суток. В ходе допроса выяснилось, что надписи были сделаны с помощью баллончика с краской, который остался после ремонта мотоцикла. Один из подозреваемых рассказал, что той же ночью он пытался стереть надписи бензином, но у него не получилось.

В полиции уточнили, что ни подростки, ни их семьи не состоят на учете в органах внутренних дел. Правоохранительные органы расследуют дело, чтобы выяснить причины и мотивы действий молодых людей. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Теперь им грозит реальный тюремный срок — до пяти лет.

Следком возбудил дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны
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