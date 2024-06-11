В селе под Омском поймали двух 17-летних вандалов, осквернивших памятник героям ВОВ

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Омский следком расследует уголовное дело, возбужденное по статье 354.1, часть 3 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за осквернение символов воинской славы РФ и оскорбление памяти защитников Отечества.
Стало известно, что в ночь на 10 июня в селе Медвежье Исилькульского района Омской области двое 17-летних парней осквернили мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Они оставили на плитах оскорбительные надписи и символы, а потом сбежали.
Однако благодаря слаженным действиям следователей и полицейских подозреваемые были задержаны в течение суток. В ходе допроса выяснилось, что надписи были сделаны с помощью баллончика с краской, который остался после ремонта мотоцикла. Один из подозреваемых рассказал, что той же ночью он пытался стереть надписи бензином, но у него не получилось.
В полиции уточнили, что ни подростки, ни их семьи не состоят на учете в органах внутренних дел. Правоохранительные органы расследуют дело, чтобы выяснить причины и мотивы действий молодых людей. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Теперь им грозит реальный тюремный срок — до пяти лет.