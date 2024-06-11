В селе под Омском поймали двух 17-летних вандалов, осквернивших памятник героям ВОВ

Однако благодаря слаженным действиям следователей и полицейских подозреваемые были задержаны в течение суток. В ходе допроса выяснилось, что надписи были сделаны с помощью баллончика с краской, который остался после ремонта мотоцикла. Один из подозреваемых рассказал, что той же ночью он пытался стереть надписи бензином, но у него не получилось.