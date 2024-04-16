Брали заказы в гостинице. В Таре две женщины организовали публичный дом с подростками

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В пресс-службе омского следкома сообщили, что в отношении 36-летней и 51-летней жительниц Тары заведено уголовное дело. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией (часть 3 статьи 240 УК РФ).
Выяснилось, что обвиняемые работали администраторами в гостиничном комплексе и с июля прошлого года принимали заказы. Часть полученных денег они забирали себе, пользуясь трудным финансовым положением несовершеннолетних.
Следователи и оперативники задержали женщин, после чего их отправили в СИЗО. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.
В рамках уголовного дела продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.
Ранее в Омске была задержана банда сутенеров. Некоторых девушек насильно заставляли заниматься проституцией, а при попытках уйти от них им угрожали и оказывали психологическое давление. Теперь перед судом предстанут 7 человек.