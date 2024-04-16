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Published Сегодня, 06:53

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иллюстрация

Брали заказы в гостинице. В Таре две женщины организовали публичный дом с подростками

16 апреля 2024, 06:53
Фото: Город55
иллюстрация

Две жительницы Тары заставляли подростков заниматься проституцией

Обвиняемые работали администраторами в гостинице, где с прошлого года брали заказы. Они забирали часть полученных денег себе, пользуясь трудным финансовым положением подростков. Теперь им грозит до 8 лет тюрьмы.

В пресс-службе омского следкома сообщили, что в отношении 36-летней и 51-летней жительниц Тары заведено уголовное дело. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией (часть 3 статьи 240 УК РФ).

Выяснилось, что обвиняемые работали администраторами в гостиничном комплексе и с июля прошлого года принимали заказы. Часть полученных денег они забирали себе, пользуясь трудным финансовым положением несовершеннолетних.

Следователи и оперативники задержали женщин, после чего их отправили в СИЗО. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.

В рамках уголовного дела продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.

Ранее в Омске была задержана банда сутенеров. Некоторых девушек насильно заставляли заниматься проституцией, а при попытках уйти от них им угрожали и оказывали психологическое давление. Теперь перед судом предстанут 7 человек.

Угрожали и заставляли работать. Банда сутенеров из Омска предстанет перед судом
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Деньги#Следком#Новости#СИЗО#Лишение свободы#Следствие#Тара#Проституция#Гостиничный комплекс#Несовершеннолетние
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