С администрации Омска взыщут компенсации детям, пострадавшим от нападений собак

Как сообщается в информации, опубликованной пресс-центром районного суда, при вынесении решения судья принял во внимание длительность реабилитации детей, их возраст и психологический урон: у пострадавших до сих пор сохраняется тревога и страх перед собаками. Решение суда еще не вступило в законную силу.