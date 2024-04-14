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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

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С администрации Омска взыщут компенсации детям, пострадавшим от нападений собак

14 апреля 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
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Омская администрация выплатит компенсацию детям, пострадавшим от укусов собак

Все нападения произошли рядом со школой, где учились дети.

Центральный районный суд Омска принял решение взыскать с мэрии города 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних: в конце ноября, с разницей в один день, на детей напали безнадзорные собаки.

Как сообщается в информации, опубликованной пресс-центром районного суда, при вынесении решения судья принял во внимание длительность реабилитации детей, их возраст и психологический урон: у пострадавших до сих пор сохраняется тревога и страх перед собаками. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Отметим, оба нападения произошли недалеко от школы №101, где и обучались ребята: 26 и 28 ноября минувшего года несовершеннолетние получили укусы ног.

Ранее Город55 сообщал о нападении стаи бездомных собак на ребенка на территории школы в селе Лузино:

Укусили за ногу. В омском селе на мальчика напала стая собака прямо возле школы
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