С администрации Омска взыщут компенсации детям, пострадавшим от нападений собак

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Центральный районный суд Омска принял решение взыскать с мэрии города 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних: в конце ноября, с разницей в один день, на детей напали безнадзорные собаки.
Как сообщается в информации, опубликованной пресс-центром районного суда, при вынесении решения судья принял во внимание длительность реабилитации детей, их возраст и психологический урон: у пострадавших до сих пор сохраняется тревога и страх перед собаками. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Отметим, оба нападения произошли недалеко от школы №101, где и обучались ребята: 26 и 28 ноября минувшего года несовершеннолетние получили укусы ног.
Ранее Город55 сообщал о нападении стаи бездомных собак на ребенка на территории школы в селе Лузино: