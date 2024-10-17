Неблагоприятные метеоусловия

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Октябрь
«Нас травят химозой»: омичей возмутили выбросы с предприятий во время запрета
17 октября, 02:36
Снова нечем дышать. В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности
2 октября, 13:26
Закрывайте окна. Синоптики предупредили омичей о наступлении очередного режима НМУ
1 октября, 11:41
Сентябрь
Жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ
11 сентября, 12:52
Август
Вредные примеси. Омичи жалуются на ядовитый воздух
22 августа, 03:13
Опасный воздух. Для омских предприятий объявили режим «черного неба»
18 августа, 03:26
Опасно дышать. В Омске объявили режим «черного» неба
8 августа, 02:48
Июль
Снова дышим химией. В Омске выявили повышенный уровень загрязнения воздуха
10 июля, 14:44
Июнь
Примеси веществ. В минувшую ночь в Омске объявили режим НМУ
Погода способствовала возможному повышению концентрации вредных веществ в воздухе.
16 июня, 03:49
Черное небо. Омск и область всю ночь «дышали» в режиме НМУ
Предупреждение о высокой концентрации загрязняющих веществ было объявлено ровно в полночь 9 июня.
9 июня, 03:18

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