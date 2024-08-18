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Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

иллюстрация

Опасный воздух. Для омских предприятий объявили режим «черного неба»

18 августа 2024, 03:26
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Всю ночь на территории Омска и области действовал режим «черного неба»

Синоптики вновь объявили первую половину воскресенья «ядовитой»: состояние атмосферы только помогало накоплению примесей в воздухе.

Режим неблагоприятных метеоусловий, введенный Обь-Иртышским УГМС около полуночи 18 августа, продлится до 11:00 часов утра. Согласно сообщениям синоптиков, явлению присвоили первую степень опасности — при ней от местных предприятий требуется уменьшить количество поступающих в атмосферу выбросов.

Отметим, что режим НМУ уже вторую неделю подряд вводится именно в выходные: на прошлой неделе омичи стали ощущать дискомфорт еще задолго до уведомления о «черном небе», сообщая об острых химических запахах вечером 10 августа.

Напомним, ранее Город55 сообщал о возбуждении административных дел в отношении предприятия ООО «СтройТраст»: деятельность компании игнорировала требования законодательства об охране атмосферного воздуха, что стало поводом для штрафов на общую сумму в 120 тыс рублей.

Возбуждено дело. Минприроды оштрафовал омское предприятие за выбросы в режим НМУ
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#Илья Скобин#Омск#Выбросы#Штрафы#Законодательство#Новости#Предприятия#Опасность#Обь-Иртышское УГМС#Неблагоприятные метеоусловия
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