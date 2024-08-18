Опасный воздух. Для омских предприятий объявили режим «черного неба»

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Режим неблагоприятных метеоусловий, введенный Обь-Иртышским УГМС около полуночи 18 августа, продлится до 11:00 часов утра. Согласно сообщениям синоптиков, явлению присвоили первую степень опасности — при ней от местных предприятий требуется уменьшить количество поступающих в атмосферу выбросов.
Отметим, что режим НМУ уже вторую неделю подряд вводится именно в выходные: на прошлой неделе омичи стали ощущать дискомфорт еще задолго до уведомления о «черном небе», сообщая об острых химических запахах вечером 10 августа.
Напомним, ранее Город55 сообщал о возбуждении административных дел в отношении предприятия ООО «СтройТраст»: деятельность компании игнорировала требования законодательства об охране атмосферного воздуха, что стало поводом для штрафов на общую сумму в 120 тыс рублей.