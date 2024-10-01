Закрывайте окна. Синоптики предупредили омичей о наступлении очередного режима НМУ

Неблагоприятные метеоусловия будут сохраняться на территории региона с 22:00 1 октября по 10:00 2 октября. В это время не рекомендуется долго находиться на улице и оставлять окна открытыми. В следующие дни уровень загрязнения воздуха будет пониженным.