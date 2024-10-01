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Posted 1 октября, 11:41

Published 1 октября, 11:41

Modified 1 октября, 11:46

Updated 1 октября, 11:46

В Омской области снова ожидается режим «черного неба»

Закрывайте окна. Синоптики предупредили омичей о наступлении очередного режима НМУ

1 октября 2024, 11:41
Фото: 1MI

В Омской области снова ожидается режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий продлится с 22:00 1 октября по 10:00 2 октября.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омской области скоро вновь наступит режим НМУ — время, когда в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Степень опасности явления — первая.

Неблагоприятные метеоусловия будут сохраняться на территории региона с 22:00 1 октября по 10:00 2 октября. В это время не рекомендуется долго находиться на улице и оставлять окна открытыми. В следующие дни уровень загрязнения воздуха будет пониженным.

Напомним, что недавно в Иртыше нашли ртуть, ее содержание в воде сильно превышало допустимые нормы.

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