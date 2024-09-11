Жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ

Напомним, что с выбросами недавно столкнулись жители Левого берега и Нефтяников. По словам омичей, на улице пахло газом и фенолом. Позже в министерстве природы сообщили, что неприятный запах образовался из-за превышения концентрации углерода в атмосфере.