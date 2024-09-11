Жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ

Posted 11 сентября, 12:52
Published 11 сентября, 12:52
Modified 11 сентября, 12:55
Updated 11 сентября, 12:55
В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении режима НМУ первой степени опасности — времени, когда в атмосферном воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.
По сообщениям специалистов, неблагоприятные метеорологические условия продлятся в регионе с 22:00 11 сентября до 8:00 12 сентября.
Напомним, что с выбросами недавно столкнулись жители Левого берега и Нефтяников. По словам омичей, на улице пахло газом и фенолом. Позже в министерстве природы сообщили, что неприятный запах образовался из-за превышения концентрации углерода в атмосфере.