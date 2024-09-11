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Posted 11 сентября, 12:52

Published 11 сентября, 12:52

Modified 11 сентября, 12:55

Updated 11 сентября, 12:55

В Омской области снова ожидается режим «черного неба»

Жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ

11 сентября 2024, 12:52
Фото: 1MI

В Омской области снова ожидается режим «черного неба»

Жителей региона предупредили, что до завтрашнего утра в воздухе снова будут плохо рассеиваться вредные примеси.

В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении режима НМУ первой степени опасности — времени, когда в атмосферном воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.

По сообщениям специалистов, неблагоприятные метеорологические условия продлятся в регионе с 22:00 11 сентября до 8:00 12 сентября.

Напомним, что с выбросами недавно столкнулись жители Левого берега и Нефтяников. По словам омичей, на улице пахло газом и фенолом. Позже в министерстве природы сообщили, что неприятный запах образовался из-за превышения концентрации углерода в атмосфере.

«Газ, фенол и вонь». Омичи массово жалуются на удушающие запахи
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Режим нму#Нму#Неблагоприятные метеоусловия
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