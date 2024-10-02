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Posted 2 октября, 13:26

Published 2 октября, 13:26

Modified 2 октября, 13:29

Updated 2 октября, 13:29

В Омской области снова ввели режим «черного неба»

Снова нечем дышать. В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности

2 октября 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney

В Омской области снова ввели режим «черного неба»

Неблагоприятные метеоусловия будут сохраняться на территории региона до завтра.

В Омской области снова объявили режим НМУ первой степени опасности — это время, когда в атмосферном воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.

Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться с 22:00 2 октября до 10:00 3 октября. Напомним, что вчера режим «черного неба» также настигнул регион.

Ранее Город55 писал, что в Иртыше обнаружили ртуть и марганец, содержание вредных веществ сильно превышало допустимые нормы. Однако позже в Роспотребнадзоре сообщили, что в отобранных пробах превышения не обнаружено, а качество воды отвечает требованиям СанПиН.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Режим нму#Нму#Неблагоприятные условия#Неблагоприятные метеоусловия#Режим неблагоприятных метеоусловий
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