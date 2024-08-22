Вредные примеси. Омичи жалуются на ядовитый воздух

В сообществе «Дыши! Омск» омичи рассказали, в каких районах особенно сильно ощущались неприятные запахи за несколько минувших дней. Это микрорайон «Прибрежный» на Левом берегу, улица Пригородная в Нефтяниках, улица Магистральная. По словам омичей, здесь неприятные запахи ощущались особенно сильно, напоминая запахи аммиака, жженой резины, сероводорода. Жителям приходилось закрывать на ночь окна, однако утром они все равно почувствовали головную боль.