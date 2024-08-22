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Published Сегодня, 03:13

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Updated Сегодня, 03:22

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Вредные примеси. Омичи жалуются на ядовитый воздух

22 августа 2024, 03:13
Фото: 1MI
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Над Омском витает ядовитый туман, опасный для здоровья

В Омске в очередной раз объявили режим неблагоприятных метеоусловий, из-за которых вредные вещества в воздухе почти не рассеиваются. Предприятиям рекомендовано снизить уровень выбросов. Омичи же жалуются на удушающие запахи.

На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Из-за этого в Омске с 00 до 10 часов утра 22 августа объявили режим НМУ первой степени опасности. Обычно после объявления таких режимов жители города начинают массово жаловаться на неприятные запахи возле своих домов, напоминающие коктейли из разных химических веществ.

Фото: Паблик «Дыши! Омск»

В сообществе «Дыши! Омск» омичи рассказали, в каких районах особенно сильно ощущались неприятные запахи за несколько минувших дней. Это микрорайон «Прибрежный» на Левом берегу, улица Пригородная в Нефтяниках, улица Магистральная. По словам омичей, здесь неприятные запахи ощущались особенно сильно, напоминая запахи аммиака, жженой резины, сероводорода. Жителям приходилось закрывать на ночь окна, однако утром они все равно почувствовали головную боль.

В ночь на 18 августа также был объявлен аналогичный режим, а до этого — 11 августа.

«Вонь невыносимая». Омичи всю ночь «наслаждались» запахами химии из-за режима НМУ
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Режим нму#Неблагоприятные условия#Неблагоприятные метеоусловия
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