Снова дышим химией. В Омске выявили повышенный уровень загрязнения воздуха

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В воздухе на территории двух округов Омска зафиксировали повышенное загрязнение: 9 июля в Кировском округе содержание сероводорода в атмосферном воздухе составило 1,5 ПДК, а в Ленинском — 1,1 ПДК.
Кроме того, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, сегодня в 22:00 в городе снова объявят режим НМУ. Он будет действовать до 10:00 11 июля. В это время в воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси.
Об ухудшении качества воздуха сообщают и омичи. В паблике «Дыши! Омск» жители разных районов города пожаловались на запах газа, жженого пластика и сероводорода.
«Улица Дианова, такой странный запах газа с примесью, описать сложно», — рассказала омичка Юлия.
«В Нефтяниках стоит запах жженого пластика», — сообщила местная жительница Ольга.
«Чувствуется неприятный запах на Иртышской набережной», — поделилась омичка Анастасия.
Напомним, что режим неблагоприятных метеорологических условий сохранялся в Омске на протяжении двух предыдущих дней.