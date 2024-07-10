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В Омске снова выявили повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха

Снова дышим химией. В Омске выявили повышенный уровень загрязнения воздуха

10 июля 2024, 14:44
Фото: 1MI

В Омске снова выявили повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха

В Обь-Иртышском УГМС омичей предупредили, что с 22:00 сегодняшнего дня на территории города снова ожидается наступление неблагоприятных метеоусловий.

В воздухе на территории двух округов Омска зафиксировали повышенное загрязнение: 9 июля в Кировском округе содержание сероводорода в атмосферном воздухе составило 1,5 ПДК, а в Ленинском — 1,1 ПДК.

Кроме того, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, сегодня в 22:00 в городе снова объявят режим НМУ. Он будет действовать до 10:00 11 июля. В это время в воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси.

Об ухудшении качества воздуха сообщают и омичи. В паблике «Дыши! Омск» жители разных районов города пожаловались на запах газа, жженого пластика и сероводорода.

«Улица Дианова, такой странный запах газа с примесью, описать сложно», — рассказала омичка Юлия.
«В Нефтяниках стоит запах жженого пластика», — сообщила местная жительница Ольга.
«Чувствуется неприятный запах на Иртышской набережной», — поделилась омичка Анастасия.

Напомним, что режим неблагоприятных метеорологических условий сохранялся в Омске на протяжении двух предыдущих дней.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Режим нму#Нму#Неблагоприятные условия#Загрязнение окружающей среды#Загрязнение атмосферного воздуха#Неблагоприятные метеоусловия
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