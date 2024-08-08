Опасно дышать. В Омске объявили режим «черного» неба

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В Омске объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, на территории города и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Режим НМУ первой опасности действует до 10 утра 8 августа. Это означает, что в настоящее время предприятиям необходимо снизить количество вредных выбросов на 15-20%.
Ранее Город55 рассказывал о внеплановой проверке предприятия ООО «СтройТраст», которая не снижала количество вредных выбросов во время режима НМУ. В отношении ее завели административные дела и выписали штрафы на 120 тысяч рублей.