gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:48

Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

Иллюстрация

Опасно дышать. В Омске объявили режим «черного» неба

8 августа 2024, 02:48
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Режим «черного» неба в очередной раз объявили в Омске

До 10 утра предприятиям необходимо снижать количество выбросов в атмосферу. Сейчас для рассеивания вредных веществ неблагоприятные условия.

В Омске объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, на территории города и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Режим НМУ первой опасности действует до 10 утра 8 августа. Это означает, что в настоящее время предприятиям необходимо снизить количество вредных выбросов на 15-20%.

Ранее Город55 рассказывал о внеплановой проверке предприятия ООО «СтройТраст», которая не снижала количество вредных выбросов во время режима НМУ. В отношении ее завели административные дела и выписали штрафы на 120 тысяч рублей.

Возбуждено дело. Минприроды оштрафовал омское предприятие за выбросы в режим НМУ
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Режим нму#Черное небо#Неблагоприятные метеоусловия
Подпишитесь
Болото — не проблема. Омская область получит новый аэропорт в Федоровке
Сегодня, 04:02
Стабильность и никаких сюрпризов. Омичам рассказали, какой погоды ожидать осенью
Вчера, 06:43
Мнение жителей: зачем омский фермер Руль поднимает шумиху в СМИ вокруг своих земель
Вчера, 09:48
Сроки горят. У омской многоэтажки на 3-й Енисейской так и не сделали подпорную стенку
Сегодня, 04:29
Теперь точно. На презентации «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
Вчера, 12:42