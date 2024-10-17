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Митрополит Дионисий

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Октябрь
Омичка пытается взыскать с бывшего настоятеля храма 1,5 млн рублей
Жена бывшего настоятеля храма в Омске, обвиняемого в развращении мальчика, утверждает, что дело против ее мужа сфабриковано, а улики исчезли.
17 октября, 10:29
Август
Омский Митрополит Дионисий осудил молодежные концерты на Соборной площади
15 августа, 12:08
Июль
Леонид Полежаев предложил сделать в центре Омска голограмму Ильинского собора
31 июля, 06:21
Июнь
«Постарайтесь сохранить мир». Омичам рассказали, как следует вести себя в день Троицы
В воскресенье православные верующие отмечают День Святой Троицы. Митрополит Омский и Таврический Дионисий рассказал омичам о том, как правильно провести этот день и чего категорически делать не следует. Подробности в нашем материале.
21 июня, 10:36
Апрель
О расколе общества речь не идет: в РПЦ ответили омскому депутату-коммунисту Алехину
16 апреля, 07:14
Противостояние двух культур. Активисты от РПЦ выйдут в Омске на субботник к Ленину
15 апреля, 09:04
Февраль
«Отстроим заново». В Марьяновке в Омской области сгорела сельская церковь
20 февраля, 02:50
Январь
В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье
За безопасностью во время службы проследят сотрудники МЧС.
6 января, 04:40
Декабрь 2023
Спецпроект
18 трендов 2024 года. Что ждет Омскую область?
Подходящий к концу 2023 год стал одним из самых переломных в истории нашего региона. Но часть событий, как громко прошли, так и будут иметь не менее громкие последствия. Город55 заручился поддержкой экспертов и в последние часы уходящего года предлагает посмотреть в завтрашний день.
Октябрь 2023
«Щекотливая тема»: как в Омске относятся к появлению нового митрополита
23 октября 2023, 11:24

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