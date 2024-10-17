Митрополит Дионисий

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18 трендов 2024 года. Что ждет Омскую область?

Подходящий к концу 2023 год стал одним из самых переломных в истории нашего региона. Но часть событий, как громко прошли, так и будут иметь не менее громкие последствия. Город55 заручился поддержкой экспертов и в последние часы уходящего года предлагает посмотреть в завтрашний день.