Противостояние двух культур. Активисты от РПЦ выйдут в Омске на субботник к Ленину

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В субботу, 20 апреля, православные активисты планируют провести субботник на Ильинской горке, она же Ленинская горка, рядом с памятником Ленину. Сообщение об этом появилось в паблике «Ильинский собор».
«В субботу 20 апреля по благословению митрополита Дионисия собираемся в 10:00 на Ильинской горке для проведения субботника и наведения порядка. С собой брать хорошее настроение, инвентарь и одежду для уборки, термоса с чаем и перекус», — говорится в сообщении.
Отметим, что субботники традиционно проводят в субботу, ближайшую к дню рождения Владимира Ленина, 22 апреля. В этот день порядок на территориях рядом с памятниками вождю мирового пролетариата, как правило, наводят представители коммунистических партий.
Второй секретарь Комитета Омского областного отделения политической партии КПРФ Иван Федин рассказал Городу55, что коммунисты уже провели субботник на Ленинской горке в День космонавтики, 12 апреля.
«Место у часовни мы не убирали. На Ленинской горке чистота и порядок. 11 апреля сам памятник мыли рабочие из управления благоустройства», — добавил Федин.
Отметим, что митрополит Омский и Таврический Дионисий в начале апреля высказался о возможности восстановления Ильинского собора в центре Омска. Он считает, что строительство церкви необходимо городу, а памятник Ленину следует перенести в другое место. С резкой критикой инициативы выступил первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин. Политик заявил, что в Омске достаточно православных учреждений, а снос памятника приведет к расколу в обществе.