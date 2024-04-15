Противостояние двух культур. Активисты от РПЦ выйдут в Омске на субботник к Ленину

Отметим, что митрополит Омский и Таврический Дионисий в начале апреля высказался о возможности восстановления Ильинского собора в центре Омска. Он считает, что строительство церкви необходимо городу, а памятник Ленину следует перенести в другое место. С резкой критикой инициативы выступил первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин. Политик заявил, что в Омске достаточно православных учреждений, а снос памятника приведет к расколу в обществе.