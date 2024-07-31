gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Леонид Полежаев

Леонид Полежаев предложил сделать в центре Омска голограмму Ильинского собора

31 июля 2024, 06:21
Фото: gorod55.ru
Леонид Полежаев
Экс-губернатор собирается реализовать идею в следующем году.

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев планирует сделать в центре города световую проекцию Ильинского собора. Об этом экс-глава региона рассказал в интервью на сайте общественного фонда «Духовное наследие».

«Я давно вынашиваю идею сделать голограмму — световую проекцию храма, чтобы омичи увидели, каким величественным и красивым может стать это место. Надеюсь, это удастся реализовать в будущем году», — сообщил Полежаев.

Бывший губернатор также рассказал, что обсуждал идею восстановления Ильинского собора с митрополитом Дионисием. Полежаев считает, что храм должен стать Центром православной культуры Прииртышья, но в настоящее время там стоит памятник Ленину.

В апреле митрополит Омский и Таврический Дионисий высказался о возможности восстановления Ильинского собора. Полежаев такой план поддержал и понадеялся, что для воплощения идея «проснется политическая воля».

Леонид Полежаев о строительстве собора: «Дай Бог, чтобы политическая воля проснулась»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Омск#Реконструкция#Леонид Полежаев#Православие#Митрополит Дионисий#Ильинский собор#Памятник Ленину
Подпишитесь
Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам
Сегодня, 05:33
Из омского правительства уволился замминистра, который отвечал за подготовку к зиме
Вчера, 07:20
«Заявок не поступало»: в Омском районе готовятся строить мусоросортировочный комплекс
Сегодня, 05:19
Когда дадут воду и отопление? Омичам рассказали, где посмотреть эту информацию
Сегодня, 02:43
После теплых деньков на Омск хлынут дожди и грозы: какую погоду ждать на День города
Вчера, 05:02