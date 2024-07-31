Леонид Полежаев предложил сделать в центре Омска голограмму Ильинского собора

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев планирует сделать в центре города световую проекцию Ильинского собора. Об этом экс-глава региона рассказал в интервью на сайте общественного фонда «Духовное наследие».
«Я давно вынашиваю идею сделать голограмму — световую проекцию храма, чтобы омичи увидели, каким величественным и красивым может стать это место. Надеюсь, это удастся реализовать в будущем году», — сообщил Полежаев.
Бывший губернатор также рассказал, что обсуждал идею восстановления Ильинского собора с митрополитом Дионисием. Полежаев считает, что храм должен стать Центром православной культуры Прииртышья, но в настоящее время там стоит памятник Ленину.
В апреле митрополит Омский и Таврический Дионисий высказался о возможности восстановления Ильинского собора. Полежаев такой план поддержал и понадеялся, что для воплощения идея «проснется политическая воля».