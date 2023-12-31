18 трендов 2024 года. Что ждет Омскую область?

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Для тех, кому это важно, проговорим структуру текста: кратко опишем событие этого года, а затем развернем его последствия, дадим инсайд/предсказание/оценку. Как водится в таких случаях, обязаны предупредить: все личности вымышлены, а совпадения случайны. Но взять на заметку то, о чем будет говориться ниже, рекомендуем.
2023: новым губернатором Омской области стал Виталий Хоценко.
Тренд-2024: за прошедшие полгода со своего назначения Виталий Павлович уже успел показать себя пробивным лоббистом, не принимающим отказов, но при этом имеющим внушительные связи на Красной площади. Ожидаем от него подписания большого числа грандиозных проектов, выбитых инвестиций и получения отложенных «подъемных» из федерального бюджета. Очевидно, что Хоценко взял курс на «пятилетку за три года». Впрочем, у такой активной работы, конечно, могут быть недостатки: ошибки из-за спешки, выгорание подчиненных и отсутствие плана «Б».
2023: Олег Заремба удачно провел выборы губернатора и готовится к президентской кампании.
Тренд-2024: единственное, что сейчас требуется от Олега Игоревича — хорошо провести региональную часть президентской кампании, в успехе которой мы, если честно, не сомневаемся. Ну, а затем ожидаем его ухода из облправительства, вполне вероятно, переезда на новые территории. Претендентов на его место много в зависимости от того, кто будет отвечать в стране за внутреннюю политику (эксперты ожидают уход с поста замруководителя администрации президента Сергея Кириенко и прихода секретаря генсовета «ЕР» Андрея Турчака). Из прогнозируемого — место может достаться верной соратнице губернатора Хоценко Мине Ахвердиевой (не зря же перед Новым годом она получила грамоту от самого президента) или молодому и талантливому чиновнику из мэрии Омска Владимиру Куприянову-младшему. Последний, к слову, как и глава администрации КАО Омска Дмитрий Зярко, отучился в так называемой школе мэров, так что может уехать в другой город по сценарию экс-главы депимущества Дмитрия Махини, который стал мэром Томска.
2023: ЦУР стал основным электоральным рупором облправительства.
Тренд-2024: на носу выборы президента, и как удачно, что в 2023 году мощности регионального ЦУРа прошли испытание губернаторской кампанией. На выборах президента основная ставка будет так же на ЦУР, что приведет накачке Центра деньгами и возникновению там настоящей вертикали власти. Москва пытается создать ультимативную медиасилу, которая сможет отследить что угодно и буквально превратить любую соцсеть в выжженное поле комментариев нужной тональности. А это ведет к необходимости реформирования областных пресс-служб, которое в регионе, вероятней всего, проведет пока что просто замруководителя аппарата губернатора Мина Ахвердиева.
2023: Александр Бурков уходит в отставку, начинается частичной демонтаж уральской команды (например, уход Ильи Лобова), часть остается в подвешенном состоянии.
Тренд-2024: глупо ожидать, что большая часть команды экс-губернатора сможет сохранить свои позиции после ухода своего «патрона». И если глава минэнергетики Владимир Шнипко внезапно поднял голову и стал доказывать свою полезность, то вот Александр Рашко из минстроя — как Андрей Посаженников из минпрома, Николай Дрофа из минсельхоза и Владимир Куприянов из минсоцтруда — могут быть «ритуально» отправлены в отставку. Кстати, первые уголовные дела против членов облправительства при прошлом губернаторе начались спустя полгода после выборов. Так что ждем пробуждения интереса силовиков к министрам в апреле 2024 года, аккурат после выборов президента РФ.
2023: новое правительство Омской области больше не включает в себя министров — теперь оно состоит исключительно из председателя и полутора десятков его замов.
Тренд-2024: формирование регионально правительства перешло в вялотекущую фазу, но уже есть некоторые очевидные тенденции. Например, бывший начальник регионального УФСИН Константин Книс стал советником губернатора по развитию северных территорий. Предполагается, что вскоре он станет новым замгубернатора по тем же вопросам, причем будет постоянно находиться именно там, на севере региона, выступая в роли эдакого наместника. А это, в свою очередь, приведет к урезанию и так скудных полномочий первого вице-губернатора Дмитрия Ушакова. Видимо, очень скоро работать в Омской области он перестанет. А вакантную должность первого замгубернатора могут получить глава минцифры Денис Цуканов или дорожник Динар Курманов. Негатива могут добавить разве что годичные контракты для министров — не всем может понравиться такое подвешенное положение, да и работа больше склонится в сторону составления отчетов о своих успехах.
2023: в регионе начался самый масштабный конкурс на пополнение кадрового резерва «ПРОдвижение». Результаты будут подведены в феврале 2024 года.
Тренд-2024: кадровый конкурс покажет, что талантливых управленцев и менеджеров в Омской области, на самом деле, очень много. Правда, большинство из них работают в частном секторе, где зарплаты втрое выше, чем во власти. Поэтому пока непонятно, как именно облправительству и мэрии удастся переманить из бизнеса во власть. Как бы то ни было, какой-нибудь консультационный совет из победителей конкурса точно будет создан.
2023: мэр Омска Сергей Шелест смог дать отпор экс-губернатору Александру Буркову, правда, испортил отношение с региональными властями.
Тренд-2024: мэр города вступил в открытую конфронтацию с предыдущим губернатором, отказываясь отдавать городскую землю определенным людям. Впрочем, Виталий Хоценко не стал дожидаться бунта и на упреждение уже посадил в кресло главы депимущества своего человека — Евгения Романина. Сам же мэр, по данным инсайдеров, разочарован условиями работы. Логично предположить, что уже апреле–мае следующего года Шелест уйдет в отставку. Среди местных фигур наиболее вероятным сменщиком считается городской хозяйственник Евгений Фомин, но мы бы поставили на человека со стороны — минимум финалиста конкурса «Лидеры России». Что же касается судьбы Шелеста, то сам бы он хорошо смотрелся в «Омскэлектро», но мы сомневаемся в этой перспективе. Обидно, что в случае ухода Шелеста вместе с ним уйдет и проект меценатства в городских школах. За него мы должны Сергею Николаевичу, конечно, сказать большое спасибо.
2023: изменения в депутатском составе — ряды Горсовета и Заксобрания редеют.
Тренд-2024: безвременная кончина Владимира Варнавского и Виталия Путинцева стала шоком для всей региональной политической системы. Еще двое депутатов в конце года ушли по своей воле — Константин Кочанов отправился на СВО (говорят, что на его старом месте работы в «Омречпорт» что-то ищут силовики), Дарья Бикмаева (из-за вероятного уголовного дела). Будет и третий — Константин Гаврик из Горсовета, скорее всего, перейдет на работу в управление по молодежной политике при минспорта Ивана Колесника. А вот самого молодежного министерства (как и звания молодежной столицы России) пока не ожидается.
2023: КПРФ вошла в крутое пике. Партия плохо показала себя на выборах губернатора, уход с поста мэра Новосибирска коммуниста Анатолия Локотя.
Тренд-2024: возникает ощущение, что коммунисты больше заняты внутренними распрями и выяснением, кто в партии главный, чем реальной политической борьбой или даже работой. Плохие результаты Андрея Алехина на губернаторских выборах в регионе объясняются его проблемами со здоровьем, которые, к сожалению, очень и очень серьезны. Гуру омских коммунистов Александр Кравец отошел от дел, а в региональном отделении развернулась борьба двух молодых и перспективных — Константина Ткачева и Ивана Ивченко. Доброе знакомство последнего с зампредом Олегом Зарембой может объяснить, почему областные медиаресурсы в последнее время прикладывают Ткачева сильнее, чем обычно. Да и в целом партия перед выборами президента, очевидно, отстраняется и пытается занять роль статиста. Избиратель такое видит и не прощает.
2023: в стране случился бум неформальных молодежных движений (ЧВК «Редан» и оффники), колоссальную популярность набрал гимн «пацанству» — сериал «Слово пацана».
Тренд-2024: прогнозируем развитие этого тренда. Очевидно, что омская молодежь при экс-министре спорта и молодежной политике Крикорьянце была без присмотра, так что вполне может оказаться, что где-то прямо у нас под носом зреет новое молодежное движение, которое резко вспыхнет и станет феноменом. Надеемся, что минспорта и молодежной политики сможет отреагировать на это быстрее, чем у него обычно это получается.
2023: неугомонный первый губернатор Омской области Леонид Полежаев снова вышел на связь: на этот раз предлагает ставить памятники омским панку Егору Летову и поэту Аркадию Кутилову.
Тренд-2024: пускай вас не удивляет резкий разворот Леонида Константиновича в сторону либеральных ценностей и почитания антигероев. Наша редакция видит в этом его «коронную двоечку» — ложный замах с предложением одной радикальной инициативы (ожидая получить отказ) и прямой в челюсть с предложением воссоздать Ильинский собор на Ленинской горке. Мастер многоходовочек может умело воспользоваться тем, что омские коммунисты больше заняты внутриусобными войнами, чем отстаиванием идеалов, а, может быть, и памятников Ильича. Ждем от него очередного хода 30 января, в собственный день рождения.
2023: в Омскую область приехал новый митрополит — Дионисий (Петр Порубай).
Тренд-2024: последние годы правления митрополита Владимира оставили часть епархии в плохом настроении. Самые большие (и, получается, зарабатывающие, как бы это ни звучало) храмы находятся под одним церковным кланом — отцом и сыном Михаилом и Василием (Вивчар). Приехавшие сюда еще во времена митрополита Феодосия, с владыкой они все-таки разошлись. Однако смогли найти подход к митрополиту Владимиру и обрели очень большое влияние. Как сложатся их отношения с текущим владыкой сказать сложно. Последнего, к слову, в епархии уже успели охарактеризовать как спокойного, рассудительного и очень скромного, почти аскетичного человека. При всем этом у него огромный опыт в кулуарной борьбе, ведь до назначения в регион он был первым викарием патриарха Кирилла, по сути, вторым человеком в Церкви.
2023: в Омскую область приехал новый прокурор, ведомство активно включилось не только в информ-повестку, но и начало наводить в городе порядок.
Тренд-2024: Новый прокурор области Алексей Афанасьев, в отличие от предыдущего, активно включился в работу. Прокуратура если не выступила инициатором, то явно оседлала информационную волну сразу нескольких громких уголовных дел — в отношении руководства «Омскэлектро», сотрудников «ТГК-11», а также владельцев регоператора «Магнит» и верхушки Региональной энергетической комиссии. Помимо этого, обострилась конкуренция с двумя другими ведомствами: Следственным комитетом и ФСБ. Последние, к слову, опубликовали новость о задержании бывшего прокурора КАО Дмитрия Назарова в день визита в Омск замгенпрокурора Игоря Демешина, что можно счесть совпадением (а можно и не счесть). Ожидаем от трех столпов борьбы с преступностью нового витка конкуренции, а от прокуратуры — результатов расследования начатых громких уголовных дел, ведь хорошие результаты необходимо закреплять.
2023: усиление федерального контроля, назначение в минздрав Артема Наркевича и в минприроды Татьяны Хаврониной.
Тренд-2024: оба назначенца в министерствах не скрывают, что пришли настоятельной рекомендации федеральных сил. Наркевич, например, не скрывает, что был направлен сюда самим главой федерального минздрава Игорем Мурашко, а Хавронина много лет занималась мусорной проблемой и считается ставленницей Российского экологического оператора. Фронт работы чиновников понятен: Наркевич должен не стать в Омске «новой Солдатовой» (экс-министр до сих пор прячется от следователей за границей), а Хавронина — подготовить почву для захода нового регоператора. Пока что основным кандидатом на смену «Магниту» называется, принадлежащая бизнес-семье Гогоян из Ростова. Эта же семья, кстати, до сих пор называется в качестве основных претендентов на выполнение проекта по реконструкции Иртышской набережной. Правда, взамен они просят дать возможность построить там гостиницу, по которой пока конкретных договоренностей так и нет.
Тренд-2024: промерзшие за одну неделю морозов 1600 домов в Омске — не предел. Ситуация с теплоснабжением города, как бы не хотелось быть оптимистичными, будет только ухудшаться. Всего одна неделя морозов уничтожила солидную часть городской инфраструктуры теплоснабжения, страшно представить, что с ней сделают крещенские морозы. А мы потихоньку закупаемся обогревателями. А если еще вспомнить, что «ТГК-11» все никак не может перейти на газовые котлы, то положение руководства компании становится еще более незавидным.
2023: ремонт Ленинградского моста погрузил Омск в пучину пробок. Не помогает в этом погода, а также кадровый дефицит в УДХБ Омска.
Тренд-2024: Пробки в городе, к сожалению, никуда не денутся. В 2024 году начнется ремонт Моста им. 60-летия ВЛКСМ (тот, что у Телецентра), многострадальную развязку под Метромостом будут перестраивать тогда же, а новый платный мост через Омь, вроде как, все же начнут строить. Кадровый голод в УДХБ тоже не уйдет. Вероятно, будет строиться новый мост в створе Доковской улицы, но когда это будет конкретно, пока не говорится. Про мост в створе улицы 22 Декабря никто уже даже и не вспоминает. Солидная часть тамошних специалистов покинула управление — кто-то ушел на СВО, другие ушли на оборонные предприятия в поисках высокой зарплаты. Улицы убирать пока что некем и непонятно, кем ушедших заменить.
2023: впервые появились подвижки по строительству аэропорта «Омск-Федоровка».
Тренд-2024: как уже говорилось, губернатор явно намерен сделать «пятилетку за три года». А это предполагает выполнение большого количества крупных проектов на территории региона. Не получилось с молодежной столицей сейчас — получится в следующем году. Вероятно, город вновь поборется за место проведения форума «Россия-Казахстан», и, само собой, за внушительное финансирование, выделяемое на подготовку к нему. Назовем это «Гостевой маршрут-2». Чемпионат России по фигурному катанию в следующем году уже в копилке Омска, стоит ожидать еще несколько подобных проектов. Что же касается «Омск-Федоровки», то обозначенный годов ввода 2028 год станет таковым, только если деньги на многострадальный проект поступят в следующем году.
2023: омская строительная сфера в корчах и муках испускает дух, в регионе продолжают заваливаться инфраструктурные проекты — ввод школ откладывается, в детских садах рушатся потолки.
Тренд-2024: ожидаем полного переформатирования работы и самого «Облстройзаказчика», потому что дальше так жить нельзя. Подразумевается, что на выручку должен был прийти вездесущий «Военстрой», но наши инсайдеры уверяют, что расчеты военных скроены таким образом, что каждый объект дорожает чуть ли не вдвое. Да и обещанная быть возведенной за три года детская инфекционная больница прямо сейчас похожа на простой котлован. У нас, если честно, решения проблемы нет, надеемся, в облправительстве оно все-таки есть. Другая проблема — междоусобица в СРО «Союз строителей Омской области». Летом в совет органа внезапно вступили чиновники, отодвинув самих строителей на задний план. Старая гвардия омских строителей готовит ответный удар — председателем СРО на собрании 24 января скорее всего станет Вячеслав Васильев, которого двигает группа рантье во главе с депутатом Заксобрания Валерием Кокориным. Так что ждем новостей от СРО, в следующем году они обязательно будут.