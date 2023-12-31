18 трендов 2024 года. Что ждет Омскую область?

Тренд-2024: единственное, что сейчас требуется от Олега Игоревича — хорошо провести региональную часть президентской кампании, в успехе которой мы, если честно, не сомневаемся. Ну, а затем ожидаем его ухода из облправительства, вполне вероятно, переезда на новые территории. Претендентов на его место много в зависимости от того, кто будет отвечать в стране за внутреннюю политику (эксперты ожидают уход с поста замруководителя администрации президента Сергея Кириенко и прихода секретаря генсовета «ЕР» Андрея Турчака). Из прогнозируемого — место может достаться верной соратнице губернатора Хоценко Мине Ахвердиевой (не зря же перед Новым годом она получила грамоту от самого президента) или молодому и талантливому чиновнику из мэрии Омска Владимиру Куприянову-младшему. Последний, к слову, как и глава администрации КАО Омска Дмитрий Зярко, отучился в так называемой школе мэров, так что может уехать в другой город по сценарию экс-главы депимущества Дмитрия Махини, который стал мэром Томска.