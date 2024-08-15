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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

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Омский Митрополит Дионисий осудил молодежные концерты на Соборной площади

15 августа 2024, 12:08
Фото: gorod55.ru
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Омский Митрополит Дионисий осудил громкие концерты на Соборной площади

Большинство мероприятий проводят в субботу, а в этот день в церкви горожане посещают службу. Также архиерея смущает содержание текстов исполнителей, ведь они вряд ли многому научат подрастающее поколение.

Омский Митрополит Дионисий во время эфира передачи «Благовест. Слово пастыря» рассказал, что он думает касаемо летних концертов на Соборной площади. По словам владыки, громкая музыка очень мешает во время субботних богослужений в расположенном рядом Успенском соборе.

«Относительно концертов есть две проблемы: это их время и содержание. Если речь идет о субботе, то хотелось бы, чтобы концерт не совпадал с богослужением, поскольку в храме все это очень слышно. Вопрос содержания — к организаторам этих концертов. Сейчас нужно не только развлекать, но и воспитывать. Но для этого нужно смотреть на репертуар тех, кто выступает», — высказался владыка.

Напомним, что совсем недавно там выступали коллективы «Супер Good» и Tequila Band, PIZZA и певец Кузя.

Также архиерей заметил, что из окон его кельи открывается вид на Соборную площадь, из-за чего он часто замечает поющих и танцующих артистов на сцене, а также подпевающих омичей.

В настоящее время для православных проходит Успенский пост и он считается одним из наиболее строгих в христианских традициях. На протяжении двух недель верующие соблюдают ограничения, продлится он до 27 августа.

Соборная площадь — одно из самых популярных мест в Омске, где проходят массовые мероприятия. Обычно рядом перекрывают дороги и улицы. Это удобно благодаря большой территории, где помещается много зрителей. Так, в День молодежи там выступал Тимати, собрав огромную аудиторию зрителей, особенно запомнилось зрителям его яркое исполнение лезгинки.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#День города#Церковь#Новости#Соборная площадь#День города-2022#Митрополит Дионисий#Собор
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