Омский Митрополит Дионисий осудил молодежные концерты на Соборной площади

Соборная площадь — одно из самых популярных мест в Омске, где проходят массовые мероприятия. Обычно рядом перекрывают дороги и улицы. Это удобно благодаря большой территории, где помещается много зрителей. Так, в День молодежи там выступал Тимати, собрав огромную аудиторию зрителей, особенно запомнилось зрителям его яркое исполнение лезгинки.