В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье

В управлении общественных отношений и социальных вопросов администрации Омска сообщили, где в городе пройдет главная Рождественская служба. В ночь с 6 на 7 января Митрополит Омский и Таврический Дионисий проведет торжественную литургию в Христорождественском соборе, расположенном на улице Степанца, 5.