В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
В управлении общественных отношений и социальных вопросов администрации Омска сообщили, где в городе пройдет главная Рождественская служба. В ночь с 6 на 7 января Митрополит Омский и Таврический Дионисий проведет торжественную литургию в Христорождественском соборе, расположенном на улице Степанца, 5.
Всенощные бдения на Рождество Христово пройдут во всех храмах и соборах Омской области.
В МЧС по Омской области в ночь с 6 на 7 января организуют дежурства в 69 культовых учреждениях региона.
Напомним, что митрополит в Омской области сменился в октябре 2023 года. Произошло это после ухода на покой митрополита Владимира, занимавшего пост в 2012 года.