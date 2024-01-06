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Published Сегодня, 04:40

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Updated Сегодня, 04:42

Иллюстрация

В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье

6 января 2024, 04:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский митрополит проведет Рождественское богослужение в храме на Левом берегу

За безопасностью во время службы проследят сотрудники МЧС.

В управлении общественных отношений и социальных вопросов администрации Омска сообщили, где в городе пройдет главная Рождественская служба. В ночь с 6 на 7 января Митрополит Омский и Таврический Дионисий проведет торжественную литургию в Христорождественском соборе, расположенном на улице Степанца, 5.

Всенощные бдения на Рождество Христово пройдут во всех храмах и соборах Омской области.

В МЧС по Омской области в ночь с 6 на 7 января организуют дежурства в 69 культовых учреждениях региона.

Напомним, что митрополит в Омской области сменился в октябре 2023 года. Произошло это после ухода на покой митрополита Владимира, занимавшего пост в 2012 года.

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#Общество#Омск#Омская область#Рождество#Храм#Церковь#Новости#Митрополит Владимир#Юлия Истомина#Богослужение#Церковная служба#Митрополит Дионисий
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