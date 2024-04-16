О расколе общества речь не идет: в РПЦ ответили омскому депутату-коммунисту Алехину

Митрополит Дионисий в начале апреля высказался о возможности восстановления храма. С резкой критикой такой инициативы выступил первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин. Политик заявил, что в Омске достаточно православных учреждений, а снос памятника приведет к расколу в обществе.