О расколе общества речь не идет: в РПЦ ответили омскому депутату-коммунисту Алехину

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:17
На православном телеканале «Спас» ответили коммунисту Андрею Алехину на счет его высказываний о восстановлении Ильинского собора в Омске.
«Ильинский храм, который большевики взорвали в 1936 году, был не просто одним из приходов города. Это был главный храм. Илья Пророк является небесным покровителем Омска. В день его памяти, 2 августа, веками отмечался День города. Памятник Ленину возник на этом месте весьма непредвиденно. Изначально здесь планировалось установить памятник Пушкину. Памятник занимает не только не свое место, но даже не свой пьедестал», — рассказал пресс-секретарь главы Донской метрополии Игорь Петровский.
Митрополит Дионисий в начале апреля высказался о возможности восстановления храма. С резкой критикой такой инициативы выступил первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин. Политик заявил, что в Омске достаточно православных учреждений, а снос памятника приведет к расколу в обществе.
Игорь Петровский сообщил, что ни о каком расколе речь не идет.
«Митрополит Дионисий не говорил о сносе памятника. Он говорил о поиске другого достойного места. Алехин утверждает, что большинство омичей выступает против строительства храма, однако не может объяснить, откуда он взял эти данные. Омские СМИ провели независимый опрос, по результату которого 81% высказались за восстановление храма», — пояснил Петровский.
Пресс-секретарь Донской метрополии дополнил, что монумент Ленину сейчас находится на месте, где раньше располагалась церковная паперть, что также является неуважением для памяти вождя мирового пролетариата.
Ранее Город55 сообщал, что православные активисты планируют 20 апреля провести субботник на Ильинской горке. Этот материал вызвал негодование в православном паблике «Ильинский собор». Журналистов Города55 при этом без какого-либо обоснования назвали «свободными от нравственного чувства акулами пера и шакалами ротационных машин».