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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

иллюстрация

«Постарайтесь сохранить мир». Омичам рассказали, как следует вести себя в день Троицы

21 июня 2024, 10:36
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жителям Омска напомнили, чего нельзя делать в День Святой Троицы

В воскресенье православные верующие отмечают День Святой Троицы. Митрополит Омский и Таврический Дионисий рассказал омичам о том, как правильно провести этот день и чего категорически делать не следует. Подробности в нашем материале.

В воскресенье, 23 июня, православные верующие будут отмечать День Святой Троицы — один из двенадцати главных православных праздников. Этот день наполнен особым смыслом и традициями.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий подчеркнул, что верующие ни в коем случае не должны нарушать законы Христа и заповеди. Особенно важно избегать ссор и конфликтов с близкими и соседями в День Святой Троицы.

«Пожалуй, самый эффективный способ разрушить праздничное настроение — это поругаться. С родителями, с мужем, женой, с соседями, просто где-то в общественном транспорте, на дороге, на работе. Нужно постараться сохранить мир в этот святой день со всеми, и тогда почувствуешь результат», — отметил митрополит Дионисий в эфире программы «Благовест. Слово пастыря».

Согласно давней традиции, на Троицу люди старались отложить дела и посетить храм. Однако митрополит Дионисий уточнил, что в случае неотложных дел нужно их выполнять, но и о празднике забывать не стоит.

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#Общество#Омск#Омская область#Семья#Церковь#Новости#Православие#Вера#Праздник#Митрополит Дионисий#МИР#День Святой Троицы#Духовность
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