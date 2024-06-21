«Постарайтесь сохранить мир». Омичам рассказали, как следует вести себя в день Троицы

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
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Updated Сегодня, 10:40
В воскресенье, 23 июня, православные верующие будут отмечать День Святой Троицы — один из двенадцати главных православных праздников. Этот день наполнен особым смыслом и традициями.
Митрополит Омский и Таврический Дионисий подчеркнул, что верующие ни в коем случае не должны нарушать законы Христа и заповеди. Особенно важно избегать ссор и конфликтов с близкими и соседями в День Святой Троицы.
«Пожалуй, самый эффективный способ разрушить праздничное настроение — это поругаться. С родителями, с мужем, женой, с соседями, просто где-то в общественном транспорте, на дороге, на работе. Нужно постараться сохранить мир в этот святой день со всеми, и тогда почувствуешь результат», — отметил митрополит Дионисий в эфире программы «Благовест. Слово пастыря».
Согласно давней традиции, на Троицу люди старались отложить дела и посетить храм. Однако митрополит Дионисий уточнил, что в случае неотложных дел нужно их выполнять, но и о празднике забывать не стоит.