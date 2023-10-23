«Щекотливая тема»: как в Омске относятся к появлению нового митрополита

На днях в Омск приехал новый митрополит Дионисий. Он уже успел провести первый молебен и заявить, что приехал «трудиться на омской земле», в которой и упокоится, «если Господь так распорядится». При этом о личности митрополита известно немногое, а о том, чего ждать от нового «владыки» православной общественности и остальным жителям региона, известно и того меньше. Мы провели небольшой опрос, чтобы понять, какие существуют ожидания в обществе (если они существуют вообще).