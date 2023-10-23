«Щекотливая тема»: как в Омске относятся к появлению нового митрополита

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
На днях в Омск приехал новый митрополит Дионисий. Он уже успел провести первый молебен и заявить, что приехал «трудиться на омской земле», в которой и упокоится, «если Господь так распорядится». При этом о личности митрополита известно немногое, а о том, чего ждать от нового «владыки» православной общественности и остальным жителям региона, известно и того меньше. Мы провели небольшой опрос, чтобы понять, какие существуют ожидания в обществе (если они существуют вообще).
Спикер Законодательного собрания Омской области Александр Артемов признался, что о Дионисии «особо» ничего не знает.
— Тема весьма щекотливая, — признал он. — Как нам сейчас составить мнение о новом митрополите? Пока мнения нет. Но мы очень надеемся, что Омская епархия сохранит свои позиции, что дальнейшее развитие получит духовное образование (а мы наслышаны, что Дионисий активно занимается этой темой), что церковь будет принимать более активное участие в патриотическом воспитании…
«Щекотливость» темы может быть связана не только с недостатком данных о новом митрополите, но и с тем, что его предшественник, Владимир, занимавший кафедру 11 лет, остается в Омске. Его статус посторонним людям не вполне ясен, при этом экс-митрополит уже заявил, что никуда не уедет и будет разбираться с незавершенными делами.
Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев был достаточно категоричен:
— Нет у меня никаких ожиданий в связи с этим, — отрезал он. — От нового митрополита ничего не жду…
Стоит признать, что теоретически какие-то точки соприкосновения у Полежаева с его фондом «Духовное наследие» и омской церковной власти вполне могут быть: экс-губернатор уже много лет настаивает на необходимости строительства очередного храма в центре Омска (на этот раз — на Ильинской горке). Владимир в свое время сдержанно отзывался об этих планах, используя выражение «Если народ захочет». Захочет и сможет ли что-то менять Дионисий — вопрос открытый.
Как раз в связи с этой неясностью мы позвонили Николаю Кондакову — урбанисту, автору телеграм-канала «Не мэр Омска». Оказалось, что и его позиция пока не сформулирована.
— Не слежу за этой темой, — признался Кондаков. — Если новый митрополит вернется к обсуждению урбанистических вопросов, скажем, церковного строительства, надо будет разбираться с разными сообществами, как-то это обсуждать. Пока комментировать нечего.
Наиболее категоричным оказался юрист Вадим Назарько:
— От нового митрополита я жду, во всяком случае, что он будет лучше прежнего, — заявил Назарько. — Хотя бы не будет таких ситуаций, когда монахиня, приближенная к митрополиту, летит в самолете бизнес-классом, обложенная пакетами из самых дорогих московских бутиков, и пьет «Кьянти». Жду, что будет человек по-настоящему верующий, который положит конец застою. Сейчас как митрополит, так и все его подчиненные не меняются, не горят верой православной, и храмы в результате пустеют. Только иногда появляется где-то на приходе новый священник, который может произносить проповеди, выходящие за рамки церковного попрошайничества, говорить о боге, о морали, о том, как надо поступать…
Назарько надеется, что новый митрополит сможет задать омской церковной иерархии «новый вектор».
Наиболее позитивен в этих вопросах депутат Государственной думы Игорь Антропенко.
— Мне кажется, это очень хороший момент — назначение молодого, энергичного владыки, — рассказал Антропенко Городу55. — 48 лет — это самый расцвет физической формы и духовного начала. Плюс учитывая его предыдущее место службы, мы вправе ожидать, что Омская епархия приобретет более современный, более структурированный вид. Больше будет качественной служебной деятельности. Так что мы смотрим в будущее с надеждой и оптимизмом.
Депутат осторожно признал, что к бывшему митрополиту Владимиру есть определенные вопросы и претензии.
— Все же отец Владимир — возрастной руководитель. Да и его предыдущий опыт службы в Средней Азии, в зоне конфликта религий, наверное, накладывает свой отпечаток. А новый назначенец более дипломатичен, наверное. К тому же мы понимаем, что церковь должна адаптироваться к новым условиям, к меняющемуся миру. В этом контексте молодой, но опытный руководитель мог бы дать омской митрополии новый импульс.
Что-то более конкретное о новом «владыке» Омском и Таврическом можно будет сказать по прошествии времени. Наверняка появятся и оценки 11-летнего архиерейства Владимира — не обязательно лестные для него.